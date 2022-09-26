شعبان: استرجاع ما نُهب من المال العام

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثانية شعيب شعبان ان الإصلاح السياسي لا يتم إلا باصلاح اقتصادي شامل للدولة، متضمنا استرجاع ما نهب من المال العام ومحاسبة المتسببين فيه، لانه لا حصانة لأحد أمام مصلحة الوطن ومستقبل أجيالنا القادمة.

وطالب شعبان بإعادة هيكلة الإدارات المالية المسؤولة عن المال العام، وأيضاً تعديل قانون حماية المال العام، وإعفاء المسؤولين عنها في المرحلة السابقة ومحاسبتهم، فخطوات الاصلاح تبدأ بكل ذلك.

وأضاف شعبان ان أحد أهم عناصر الإصلاح السياسي كذلك والذي يمثل استحقاقا رئيسيا من السلطة هو محاربة شراء الأصوات، وأطالب وزير الداخلية بمتابعة هذا الملف في الدوائر الخمس وتحديداً في الدائرة الثانية.

ودعا شعبان إلى انشاء هيئة للانتخابات في المرحلة القادمة تدير العملية الانتخابية بشكل عام، وتحارب عملية شراء الأصوات التي اصبحت قليلة بعد توقف المال السياسي ولكنها ما زالت موجودة.

