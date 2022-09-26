الفارس لـ «النهار»: دماء شبابية لقيادة القطاع النفطي

مال وأعمال

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة د. محمد الفارس، عن أن القطاع النفطي سيشهد ضخ دماء شبابية جديدة لقيادة القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة.

وفي رد من الوزير الفارس عما إذا كان هناك تغييرات قيادية مرتقبة وترقية قيادات الصف الثاني، أشار لـ«النهار»: «نحن الآن بصدد الإعلان عن القياديين «الرؤساء التنفيذيين» الذين سوف يديرون الشركات النفطية وبعدها يتم ترتيب وتقييم اداء نواب الرؤساء وتغيير شامل لمجالس ادارات الشركات».

وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من استراتيجية الأمن الغذائي والمائي للكويت، أوضح الوزير الفارس أنه تم تشكيل فريق فني لتقديم تصورات لما هو أفضل من خيارات خاصة للاستراتيجية حسب ظروف وطبيعة دولة الكويت. وأضاف: لا يوجد جدول زمني محدد لإنجاز الاستراتيجية، إلا أن الثلاثة أشهر القادمة هو الوقت المستهدف للإنجاز.

وكان الوزير الفارس قد أشار، في وقت سابق، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي أن المشكلات الهيكلية التي تعاني منها منظومة الأمن الغذائي تتمثل في وجود تشابك وتداخل بين مهام واختصاصات بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وبين الفارس أن هناك حلولاً لمعالجة هذه القضايا في 4 أسابيع المقبلة، سواء كانت تتعلق في اشكاليات تشريعية أو مالية أو إدارية، مشيراً إلى أن اللجنة تركز على ضرورة وجود فريقين: الأول يعمل على معالجة الاختلالات لبناء قاعدة أساسية لمنظومة الامن الغذائي والمائي، أما الثاني فقد بدأ بإعداد الاستراتيجية التي تحتاج إلى أمور ونواح كثيرة حيث تختص في كيفية معالجة العديد من القضايا كالإمدادات والموانىء وغيرها.

