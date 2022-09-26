1.2 مليار دينار طارت من البورصة خلال يوم واحد!

مال وأعمال

دفعت الضغوطات البيعية الحادة وغياب اللاعبين الكبار في البورصة بمن فيهم المحافظ الحكومية، فضلا عن تراجعات أسواق المال العالمية وقرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة واستمرار التراجع في أسعار النفط، بورصة الكويت لتراجعات حادة أفقدتها 1.2 مليار دينار في يوم واحد، لتكسر البورصة حاجز 44 مليار دينار هبوطاً كقيمة سوقية لتستقر على مشارف 43 ملياراً. وزاد لهيب التراجعات استمرار التوترات الجسوسياسية المدفوعة بالتهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي، وما تبعه من هزات كبيرة في الأسواق عالمياً، بالإضافة إلى هبوط سوق السندات الاميركية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وعلى المستوى الخليجي، فقدت بورصات الخليج 88.8 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية، أمس، تصدرتها السعودية بقيمة 75.3 ملياراً، تلتها بورصة أبو ظبي بواقع 4.7 مليارات، وقد حلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً بواقع 3.9 مليارات دولار وقطر بواقع 3.3 مليارات ودبي مليار دولار، والبحرين 400 مليون دولار، وسلطنة عمان بواقع 100 مليون دولار وزاد من لهيب التراجعات مع استمرار التوترات الجسوسياسية المدفوعة بالتهديدات الروسية باستخدام السلاح النووي وما تبعه من هزات كبيرة في الأسواق عالمياً، بالإضافة إلى هبوط سوق السندات الاميركية. واشار محللون الى ان هناك 8 عوامل وراء تراجع مؤشرات البورصة هي:

1 عمليات البيع التي قامت بها المحافظ المحلية فقط، دون أن تشارك فيها المؤسسات الأجنبية التي تحافظ على مراكزها الاستراتيجية بأسهم البنوك والشركات التشغيلية القيادية.

2 الهبوط الحاد لأسواق المال العالمية والذي كان له اثار سلبية على نفوس المتداولين مع اقتراب المؤشرات الاميركية والاوروبية لأدنى مستوياته منذ عامين مع صدور بيانات قاتمة لمنطقة اليورو إلى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، مما فاقم المخاوف المتصاعدة.

3 تأثر السوق بالضغوط التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وقرار بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%. فقط مخالفاً لِسياسة البنك الفيدرالي الاميركي.

4 تراجع أسعار النفط بنحو 5% إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط.

5 ازدياد المخاوف من تفاقم الاوضاع الجيوسياسية مع التصعيد الروسي في اوكرانيا ومخاوف من اطالة امد الحرب.

6 ارتفاع الدولار امام الدينار كاسرا حاجز 310 فلوس للمرة الأولى من سنوات مقابل تراجع الاسترليني الى 300 فلس.

7 هبوط سوق السندات الاميركية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في سوق هابطة أوBear Market بعد أن تراجع بأكثر من 20%، عن الذروة التي سجلها في عام 2021، وهو أكبر تراجع منذ إطلاق المؤشر عام 1990 حيث ادى التضخم المرتفع والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة التي استخدمها صانعو السياسة النقدية إلى إنهاء سوق صاعدة في السندات استمرت نحو أربعة عقود.

8 الغياب غير المبرر لكبار اللاعبين بمن فيهم المحافظ الحكومية، مما فتح الباب للعشوائية من قبل أفراد والمحافظ الصغيرة فكانت سيولة السوق بيعية باقل المستويات السعرية.

واعرب محللون عن استغرابهم من الانهيار السريع والمبالغ فيه للبورصة مع الاحداث العالمية السلبية رغم انها في الايجابيات تكون اكثر بطئا في التفاعل معها، موضحين ان الكويت كانت من الدول المستفيدة من الازمة الروسية مع ارتفاع النفط فوق حاجز 100 دولار لمدة تزيد على 7 اشهر.

