المؤشرات باللون الأحمر في المنطقة

مال وأعمال

على غرار الأسواق العالمية تكتسي الاسواق الخليجية باللون الاحمر حيث بلغ إجمالي خسائرها خلال جلسة الامس بنحو مليار دولار.

? السوق السعودي: خسر 2.61% ويفقد قرابة 299.36 نقطة ويتجه لأكبر خسائر يومية في 3 أشهر.

? سوق دبي: خسر 0.72% ويفقد قرابة 24.75 نقطة.

? سوق ابو ظبي: فقد 68.29 نقطة بنسبة 0.68% لتغلق على مستوى 10025.68 نقطة.

? سوق قطر: تراجع 1.52% ويهبط إلى مستويات 12451 نقطة بعدما خسر 192.08 نقطة.

? بورصة مسقط: كان من اقل الاسواق الخليجية تأثرا بعد ان فقد 14.82 نقطة بنسبة 0.33% ليغلق على 4458.11 نقطة.

سوق البحرين: فقد نحو 1.4%بنحو 27.07 نقطة ليستقر عند مستوى 1900.99 نقطة.

