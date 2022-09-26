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مال وأعمال

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المؤشرات باللون الأحمر في المنطقة


على غرار الأسواق العالمية تكتسي الاسواق الخليجية باللون الاحمر حيث بلغ إجمالي خسائرها خلال جلسة الامس بنحو مليار دولار.
? السوق السعودي: خسر 2.61% ويفقد قرابة 299.36 نقطة ويتجه لأكبر خسائر يومية في 3 أشهر.
? سوق دبي: خسر 0.72% ويفقد قرابة 24.75 نقطة.
? سوق ابو ظبي: فقد 68.29 نقطة بنسبة 0.68% لتغلق على مستوى 10025.68 نقطة.
? سوق قطر: تراجع 1.52% ويهبط إلى مستويات 12451 نقطة بعدما خسر 192.08 نقطة.
? بورصة مسقط: كان من اقل الاسواق الخليجية تأثرا بعد ان فقد 14.82 نقطة بنسبة 0.33% ليغلق على 4458.11 نقطة.
سوق البحرين: فقد نحو 1.4%بنحو 27.07 نقطة ليستقر عند مستوى 1900.99 نقطة.


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