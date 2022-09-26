معرض الكويت الدولي يعلن عودة نشاط المعارض المتخصصة

مال وأعمال

أعلنت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم اليوم الأثنين عن استعداد الشركة لاحتضان كبرى المعارض الدورية المتخصصة خلال الأيام المقبلة في قاعاتها الرئيسية المجهزة في بداية شهر اكتوبر المقبل بعد تجهيزها وصيانتها وفق أحدث التصاميم والتقنيات الحديثة.

وأضافت أن الشركة مع عودة النشاط في صدد احتضان معارض دورية اعتاد عليها الزوار سواء كانت محلية او دولية مثل معارض (العطور - الساعات - الكتاب -البناء - الذهب) داخل القاعات الرئيسة حيث ان مثل تلك المعارض تسهم في تحقيق فرص تسويقية عبر التقاء ممثلي الشركات مع العملاء بشكل مباشر لتقديم خدماتهم من خلال تنظيمها للفعاليات.

وافادت الدهيم ان وضع الشركة الخطط التشغيلية لاستقبال وإحتضان كبرى المعارض والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة عبر صالات الشركة المجهزة بقاعات للمؤتمرات بتقنية عالية وبمواقف عمومية وخاصة ومزودة بأحدث الأجهزة التقنية للتناسب مع احتياجات عملائها.

كما ندعو الشركات بسرعة تأكيد مشاركتها في المعارض خلال الفترة المقبلة نظرا للطلب الكبير على المشاركة في المعارض وضيق الوقت.

توقعت أن تشهد المعارض خلال الفترة المقبلة اقبالا واسعا بتوافد الزوار عليه لاقتناء احتياجاتهم من العطور وادوات التجميل والساعات ومستلزمات البناء والغذاء والاواني المنزلية حيث تسعى الشركة لاقامة معارض متخصصة يستفيد منها الزوار فضلا عن توفير أجواء تسوق وعروض جاذبة مميزة تلبي جميع احتياجاتهم الاستهلاكية.

كما توفر الشركة جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لانجاح مشاركة عملائها في جميع فعالياتها بدءا من توقيع العقد مرورا بحجز القاعات وتنفيذ أعمال الديكور بتجهيز الأجنحة ومنصات العرض شاملا توفير خدمات الحراسة والنظافة والخدمات الاخرى.

