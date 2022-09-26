«المالية»: قرارات ندب لمديرين

مال وأعمال

قرر مدير إدارة الشؤون الإدارية والوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالتكليف في وزارة المالية، محمد العمران، ندب خالدة العلي للعمل مديراً لإدارة الفحص الفني والمطالبات الضريبية مدة سنة، وسعد الرشيدي مديراً لإدارة التعاون الاقتصادي الدولي لعام أيضاً. وشمل القرار كذلك ندب حنان الربيعان للعمل مديراً لإدارة ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية مدة عام، وندب غسان العثمان للعمل مديراً لإدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة لمدة سنة، إلى جانب ندب هويدا الغربة للعمل بوظيفة مدير إدارة الحسابات العامة مدة عام.