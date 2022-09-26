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وزير السياحة: السعودية ستكون من أبرز 10 وجهات عالمياً


كشف وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، عن تسجيل المملكة نحو 65 مليون زيارة سياحية داخلية العام الماضي ساهمت بتسجيل إنفاق بقيمة 80 مليار ريال. وأوضح الوزير، أن المملكة العربية السعودية ستكون من أبرز 10 وجهات سياحية عالميا. وتابع: «نعمل على منتجات سياحية سنطلقها قريبا في السعودية».
يُشار إلى أن السعودية بدأت برنامجاً طموحاً ومدروساً لإنعاش القطاع السياحي واجتذاب أعداد أكبر من السياح الأجانب الى المملكة، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى إنعاش القطاع بصورة لافتة خلال الفترة المقبلة،
كما يتوقع أن يجعل من السعودية واحدة من الوجهات الرئيسية للسياح الراغبين بزيارة منطقة الشرق الأوسط أو الراغبين بالتعرف على الثقافة العربية. وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن الحكومة تقدم الحوافز
كجزء من برنامج الاتصال الجوي وتجري محادثات مع شركات الطيران حول الخطة المفتوحة لأي ناقل لتلقي الدعم، بحسب ما نقلت عنه وكالة «بلومبيرغ»


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