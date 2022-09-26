الذهب يتراجع لـ 1643 دولاراً للأونصة

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب واصلت هبوطها للأسبوع الثالث على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 30 شهرا عند مستوى 1643 دولارا أميركيا للأونصة الواحدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) أن الذهب تأثر بشكل سلبي بعد قرارات عدة بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الذي قام الأربعاء الماضي بزيادة قدرها 75 نقطة أساس على اسعار الفائدة مما حول التدفقات الاستثمارية نحو الدولار الأميركي بدلا من أسواق المعادن والطاقة وغيرها.

