«غلوبل فاينانس»: «بوبيان» أفضل بنك إسلامي في العالم

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية عن اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك إسلامي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام الثامن على التوالي نتيجة الإنجازات التي لا يزال البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية في الكويت واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق. وخلال حفل كبير أقيم في دبي تسلم الجائزة نيابة عن البنك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم بالإضافة إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية و جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال وجائزة أكثر البنوك ابتكاراً على مستوى الشرق الأوسط. وتعليقاً على ذلك قال المجحم «اليوم نحن على موعد جديد مع واحداً من اهم التكريمات التي تُمثل لبنك بوبيان علامة فارقة في تاريخ إنجازاته المستمرة وجوائزه في شتى المجالات والخدمات المصرفية لاسيما الرقمية والتي انفرد بها بوبيان خلال السنوات الاخيرة ليس على مستوى الكويت والشرق الاوسط وحسب بل وعلى مستوى العالم». وكانت غلوبل فاينانس قد أعلنت قائمة جوائزها حيث جاءت مكانة بوبيان مميزة إلى جوار مجموعة من البنوك العالمية من بينها Citi bank وغيره من البنوك العالمية الأخرى وهو ما يؤكد المكانة التي بات البنك يحتلها وسط الكبار عالمياً. وأضاف « تكتسب جوائز غلوبل فاينانس أهمية خاصة لاسيما وأنها تأتى من قبل مؤسسة عالمية معروف عنها الحيادية التامة والاختيار بناء على معايير صارمة ودقيقة إلى جانب كون الجوائز التي حصدها البنك تمثل واحداً من أهم المجالات التى تشهد منافسة قوية».

وأوضح المجحم «رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية».

وأكد ان بوبيان دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي منوهاً إن هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محلياً وإقليمياً وكذلك عالمياً. وأضاف ان خلال الاعوام الاخيرة سعى بنك بوبيان إلى التحول الرقمي وقد عززت جائحة كوفيد 19 من أهمية تقديم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي متطور كما حرص على التطور المستمر للجانب التقني و الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملائه من خلال اضافة خدمات متنوعة عبر موقع البنك www.bankboubyan.com او من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية. واشار المجحم ان السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في قاعدة عملاء بنك بوبيان الذين يستخدمون الحلول المصرفية الرقمية ، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العملاء وعدد العمليات المصرفية باستخدام جميع القنوات.

