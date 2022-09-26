«وربة»: 10 فائزين في حملة الصيف

مال وأعمال

أعلن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية عن 10 فائزين في حملته الصيفية عن شهر سبتمبر وهي الحملة الفريدة من نوعها والتي تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداءً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك لا سيما مع موسم السفر خلال موسم الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لعشر فائزين شهرياً، أي بإجمالي 30 فائزاً طوال فترة الصيف. وبالنسبة للفائزين الـ 10 جاءت أسماؤهم كالتالي: مونيا محمد عيسى حليم والتي فازت بـ 50,000 ميل، وناصر بدر محمود النجار والذي فاز بـ 30,000 ميل، وفالح سعد فهيد السبيعي والذي فاز بـ 20,000 ميل، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بـ 10,000 ميل لكل شخص وهم كالتالي: محمد عبد الرزاق مناور المطيري، وليد فيصل عبد العزيز الشمري، حمد فايز سالم العتيبي، مسفر ملحان علي القحطاني، اياد مجدي الموقع، عبد الرحمن عبد الكريم محمد منصور، زهير هادي جواد كبه.

وبهذا الصدد قال عبدالله ناصر الشعيل مدير إدارة أول الفروع في بنك وربة بأن البنك يسعى دائماً لتوفير كافة سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.

وأضاف الشعيل بأن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخص خلال الحملة، حيث يحصل الأول على 50,000 ميل سفر مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية، بينما يحصل الثاني على 30,000 ميل، والثالث على 20,000 ميل، ويحصل الفائزين كذلك من الرابع حتى العاشر على 10,000 ميل، وذلك بمعدل شهري.

وأضاف الشعيل بأن الفائزين يمكنهم الحصول على تلك الأميال التي سوف تمكنهم من الحصول على رحلة الذهاب والإياب من دولة الكويت إلى إحدى الوجهات الإقليمية والعالمية التي تبدأ من دبي بتكلفة 15000 ميل فقط على الدرجة السياحية، و 30000 ميل على درجة رجال الأعمال و 45000 ميل على الدرجة الأولى وغيرها من دول العالم وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

وقال الشعيل أن البنك يسعى لرفاهية عملائه من خلال تقديم عروض الصيف مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات كذلك استرداد نقدي يصل لغاية 6 %. وأضاف الشعيل أن جميع بطاقات بنك وربة الائتمانية تدخل في هذه الحملة بما فيها البطاقات مسبقة الدفع.

