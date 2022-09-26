«المعامل» نظَّمت حملتها للتبرع بالدم

مال وأعمال

انطلاقا من حرصها على المساهمة في إنقاذ حياة المرضى وتأكيدا على دورها المجتمعي نظمت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي.

وأكدت « المعامل» أن هذه الحملة تأتي انطلاقا من واجبها الإنساني الذي يعتبر على رأس اولويات مجلس الادارة، حيث تحرص الشركة على تنظيم حملات التبرع بالدم بشكل دوري ليتمكن موظفوها والعاملون فيها من المساهمة بدورهم المجتمعي بشكل إيجابي وصحيح وبما يرسخ معاني التعاون والعطاء.

واشارت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» الى الوعي الصحي الكبير الذي يضطلع به العاملون فيها ولما لهذه المبادرة من فوائد صحية على جميع المتبرعين وعلى المجتمع ككل وبما يعكس جزءا من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وأشادت «المعامل» بالإقبال الكبير والمميز من جميع العاملين في مختلف الإدارات والأقسام على التبرع بالدم، لقناعتهم بأهمية ذلك ولما له من آثار إيجابية في إنقاذ أرواح الناس ودعم مخزون بنك الدم من أكياس الدم التي توزع على المستشفيات، مشيرة الى تنوع فصائل الدم التي تم جمعها.

وأشارت « المعامل» الى أهمية تواجد وحضور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد سواء من خلال تنظيم واقامة المبادرات والفعاليات الخاصة أو المشتركة مع بعض الجهات وفقا لطبيعة هذه المبادرات ضمن استراتيجيات المسؤولية المجتمعية، حيث إن الجميع يسعى لتحقيق الأفضل لمجتمعنا ولكويتنا العزيزة، وهذا ما تحرص الشركة عليه بشكل دائم ومستمر، حتى أصبحت «المعامل» مثالا يحتذى في هذا المجال، مؤكدة انها ستبقى مواظبة على تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع والناس من خلال مبادراتها الصحية والخيرية والانسانية والبيئية، وبما يضمن تقديم الأفضل لمجتمعنا، ولبلادنا التي تستحق منا جميعا ان نكون مبادرين وإيجابيين في حضورنا، وبما يغرس معاني الولاء والانتماء وروح البذل و العطاء.

وفي الختام شكرت «المعامل» ادارة بنك الدم والعاملين فيه على تعاونهم وجهودهم خلال الحملة، كما شكرت المتبرعين على تجاوبهم واقبالهم على التبرع بدمهم لمساعدة المرضى.

