بورصة الكويت شاركت في مؤتمر «EFG Hermes»

مال وأعمال

شاركت بورصة الكويت في مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر (EFG Hermes One-on-One) والذي أقيم في دبي يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر واستمر الى يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركة، وأبرز انجازاتها، بالإضافة إلى استعراض المعلومات المالية وتطلعات قطاع الأعمال أمام جمهورٍ من المستثمرين المحتملين.

اجتمعت البورصة مع عشرين شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي خلال مشاركتها في هذا المؤتمر البارز، حيث أبدى المشاركين اهتماماً كبيراً بالتعرف على أحدث تطورات الشركة. ذلك واستعرض ممثلو البورصة بياناتها المالية، وآخر المستجدات في خطتها لتطوير سوق ماليٍ يتمتع بالسيولة والشفافية من خلال تنفيذ مجموعةٍ من التحسينات والمشاريع التنظيمية بهدف تعزيز مكانة السوق المالي محلياً وعالمياً.

يعتبر مؤتمر EFG Hermes الاستثماري السادس عشر الأكبر من نوعه في العالم لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، ويشهد مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لمئات الشركات من كافة دول المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع كبرى المستثمرين الدوليين بالعديد من المؤسسات المالية والشركات العائلية بقاعدة أصول تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. تعليقاً على مشاركة الشركة، صرح رئيس قطاع الشؤون المالية لبورصة الكويت، نعيم آزاددين: «اجتمعنا مع 20 شركة استثمارية رائدة في هذا المؤتمر البارز، وسلطنا الضوء على أبرز انجازاتنا ومعلومات الشركة المالية. تحرص بورصة الكويت على تسويق وترويج سوق المال الكويتي، وذلك لتعزيز مكانته محلياً وعالمياً. كما تشكل الشركة نموذجا يحتذى للشركات المدرجة، حيث نسعى للتأكيد على كفاءتنا العالية، والقيمة المضافة التي نوفرها، وتميزنا في تنفيذ الإجراءات التطويرية التي تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتوسع لعملياتنا».

كما أضاف أزاد دين: «تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي سعياً لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المهمة التي تتيحها الشركة لكافة المشاركين في السوق. كما تدرك الشركة دورها المحوري كمحرك للنمو والتنمية في السوق المالي الكويتي».

