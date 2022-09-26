«السكنية»: طرح مناقصة مساكن «منخفضة التكاليف» يناير المقبل

وطن النهار

?

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من تسليم البنية التحتية لـ 9800 قسيمة بمشروع مساكن منخفضة التكاليف، لافتة الى ان مساحة القسيمة الواحدة تبلغ 200م2 ويحتوي المشروع على خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة الى الاعمال الخاصة بمحطات الكهرباء الفرعية 61 محطة و 4 محولات و 89 محطة و 2 محول، مبينة ان تاريخ البدء بالمشروع كان في 12 ديسمبر 2018 وتم تسليمه في 29 مايو 2021، مشيرة الى ان «المساكن منخفضة التكاليف» من المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها والذي سيكون بديلا عن المساكن القائمة في منطقتي تيماء والصليبية وتبعد عن مدينة الجهراء 16 كم جنوب طريق السالمي ويتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر بـ 5.144.300 متر مربع وستكون بديلا عن المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبية، وسيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة 48 الف متر مربع ومباني عامة وخدمات على مساحة 1.047.000م2 ومنطقة حرفية (مخازن وقسائم حرفية) بمساحة 169الفا و600م2 ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن ابراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204.900م2 بالاضافة لطرق رئيسية بمساحة 1.554.100م2.

الجدير بالذكر انه سيتم طرح ثلاث مناقصات للبيوت ومباني الخدمات العامة التي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية لها خلال يناير القادم 2023 وتحتوي على 3 روضات أطفال و10 مدارس ابتدائية للبنين والبنات و6 للمرحلة الثانوية للبنين والبنات و8 مدارس متوسطة للبنين والبنات و14 مسجدا رئيسيا و عدد 2 مسجد جامع و8 مواقع لمحطات الكهرباء الرئيسية جهد 132 كيلو فولت ومركز اطفاء واسعاف ومركز فتيات ومركز شباب، و3 حدائق رئيسية وموقعين للمدارس الخاصة و3 مواقع لدور القرآن الكريم ومخفرين للشرطة وفرعين للغاز و4 أفرع للبنوك المحلية وموقع لـ «السراج المنير» ودار تحفيظ القرآن ووحدة رعاية المسنين وديوان كبار السن ومركز صحي تخصصي ومركز صحي عام ومقسم هواتف وسوق مركزي رئيسي وصالة افراح رجال واخرى للنساء، ومركز تنمية المجتمع وموقع وحدة اجتماعية ومجمع حكومي وموقع لبيت الزكاة وموقع كهرباء وبنشر ومحطة تنقية مؤقتة ومحطة صرف صحي وموقع ابراج مياه عذبة وحزام شجري عازل بمساحة 138.500 م2 لصد زحف الرمال الناجم عن طبيعة المنطقة.

