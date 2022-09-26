الربيعان: تلقيت مئات الاستفسارات خلال أول أسبوع عمل لي

وطن النهار

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان عن تلقيه خلال أسبوع عمله الأول، مئات الاستفسارات بشأن الجمع بين الدراسة والعمل، والجمع بين العمل الحكومي والخاص، والاسترداد النقدي للإجازات واستحقاق بعض البدلات أو تعديل مسميات، مشددا على أنه أطلع على عشرات المذكرات القانونية التي أُعدت من الديوان أو من جهات حكومية أخرى تفسر قرار المنع أو الوقف أو أن صرف المبالغ المستحقة يتطلب موافقة جهات أخرى مثل مجلس الخدمة المدنية أو وزارة المالية أو غيرها.

وأوضح الربيعان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مسؤليتي لا تقف عند حد تلك المذكرات، بل البحث عن حلول أو تكييف قانوني أو تسريع إجراءات البت فيها لتسهيل حصول المواطنين عليها ويضمن عدم الإخلال بالعمل والصالح العام، لافتا إلى أن بعض الحلول يتطلب تعديلاً في اللوائح أو إعادة التنسيق مع جهات حكومية أو طرح حلول جديدة أو توفير اعتمادات مالية.

