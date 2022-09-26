«الدستورية» حسمت الأمر بجزم وحزم: «المسيء» لا يستحق تمثيل «الأمة»

الأولى

فيما قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار محمد بن ناجي برفض الدعاوى المحالة من محكمة الاستئناف بشأن مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة لقانون حرمان المسيء من الحق الانتخابي والفصل في سلامة شطب عدد من المرشحين، قضت محكمة التمييز بتأييد شطب كل من المرشحين: خالد شخير ومساعد القريفة، في حين قررت وقف تنفيذ الحكم في طعن كل من نايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش وعايض بوخوصة، و بذلك يصبح جميع الطاعنين خارج السباق البرلماني، لحين إعادة الموضوع الى محكمة الاستئناف للفصل فيها و من ثم يتم النظر فيها في محكمة التمييز. ووفق مصدر مطلع فإن محكمة الاستئناف سوف تنظر اليوم 4 طعون تمت احالتها الى المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة لقانون حرمان المسيء من الحق الانتخابي والفصل في تلك الطعون. من جانبها قالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها انه لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد أساء لـالذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها، والقانون متفق مع المهام الملقاة على عاتق عضو مجلس الأمة?. واضافت في أسباب حكمها: إن الحق في الانتخاب شأنه شأن سائر الحقوق السياسية الأخرى ليس حقاً طبيعياً لكل فرد، بل لا يحصل عليه الأفراد إلا من الدستور وقوانين الدولة، ولهذه القوانين ألا تعترف بهذا الحق إلا لمن ترى أنهم أهل لممارسته، وهذا الحق لا ينفصل عن الحق في الترشيح باعتبار أن توافر شروط الناخب هو شرط أساس لازم لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الأمة، لذلك فإنه يسوغ للمشرع أن يضع شروطاً لممارسته تتفق مع طبيعة الوظيفة النيابية، لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها، وبما يكفل صون كرامة السلطة التشريعية وحفظ هيبتها، وأن تكون هذه الشروط ضمانا لاختيار أفضل العناصر لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي وتخير من يمثلها أحسن تمثيل. و بينت الدستورية أن النص المطعون فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عرف بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء، بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة والنيل من مقدساتها، أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس، فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية.