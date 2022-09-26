«الإصلاح والتوافق» للناخبين: لتلتقِ إرادتكم مع المضامين السامية

الأولى

طالبت مجموعة الاصلاح والتوافق الوطني السلطات المعنية بسرعة وضرورة استكمال أوجه الرقابة على نزاهة الانتخابات بإقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا للانتخابات وسن القوانين الداعمة لعملها منبهة الناخبين والناخبات الى ضرورة الرفض التام وعدم الانسياق وراء بعض الظواهر السلبية الخطيرة التي برزت في حملات بعض المرشحين وما شهدتها من سجالات وتراشق وكيل الاتهامات والتشويه تجاه بعضهم البعض دون أي رادع أخلاقي أو احترام للقيم الوطنية. (طالع ص 05)

واكدت المجموعة في بيان لها أمس ان يوم الخميس المقبل يعد يوما فارقا في تاريخ الكويت لما سيشهده من انتخابات برلمانية مهمة ستتوج بحسن اختيار الناخبين والناخبات لممثليهم من الكفاءات الصادقة والمخلصة في وطنيتها والأمينة والوفية لقسمها كي نتدارك الأخطاء السابقة في الاختيار والممارسات.

ودعت امس الى التقاء الإرادة الشعبية الحرّة والواعية مع مضامين الرسالة الأبوية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والتي تلاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سموه. وقالت المجموعة: إننا كلنا أمل وإيمان بوعي الناخبين الوطني وحرصهم على تقويم وتطوير وتطهير مؤسسات الدولة وضمان استقرار ورخاء الحاضر والاطمئنان على مستقبل الأجيال لكي تنعموا بالعدل في وطن آمن ومستقر ومزدهر، منوهة الى ان ذلك كله لن يتم إلا بحسن الاختيار لممثلي الأمة.

وشددت المجموعة على الناخبين بالحرص التام على أداء واجب الاقتراع في هذا اليوم قائلة: سيكون صوتكم شهادة وتزكية ما يستوجب التأكد التام من أن يكون من تختارون مؤهلا وصالحا وممن عُرِف بصدقه وإخلاصه وحكمته ونزاهته وشرفه ونقاء مسيرته، ليتسنى له القدرة على المساهمة في عمليات إصلاح السلطة التشريعية ونجاحها في اداء وتطوير مهامها.