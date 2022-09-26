«عافية» تغطي علاج الحالات الطارئة للمتقاعدين في الخارج

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أعلنت وزارة الصحة عن تغطية وثيقة التأمين عافية علاج الحالات الطارئة للمتقاعدين خارج البلاد عند تعرضهم لعارض صحي طارئ بعد توصلها لاتفاق مع شركة الخليج للتأمين تحقيقا للاستفادة القصوى للمواطنين المتقاعدين من الوثيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس الأحد أن التغطية التأمينية التكميلية لعلاج تلك الحالات مجانية إضافة إلى العقد الخاص بتأمين عافية دون أن يكون هناك أي زيادة في تكلفة العقد على المال العام.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة هذه التغطية سنة كاملة اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل بكلفة مالية تبلغ 35 ألف دولار أميركي لكل متقاعد وتشمل التغطية جميع الدول باستثناء مناطق الحروب.

وقالت إن التغطية تشمل أيضا مصاريف العلاج الطارئ بحالة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وحالات الإخلاء الطبي وكذلك نقل الجثمان في حالة الوفاة لا قدر الله.

وأشارت إلى أن التغطية مطابقة لمتطلبات فيزا دول الاتحاد الأوروبي شنغن لافتة الى أن وثيقة التأمين التكميلية الخاصة بتلك التغطية ستكون متاحة للمتقاعدين الذين استلموا بطاقة التأمين عافية على موقع الشركة الالكتروني عند طلب المتقاعد المؤمن عليه هذه الوثيقة التي يمكن تقديمها عند طلب تأشيرة الشنغن مرفقا مع الوثيقة التعليمات اللازمة باستخدامها.

وثمنت الوزارة جهود القائمين على شركة الخليج للتأمين المنفذة لبرنامج عافية وتعاونهم المستمر والذي يصب في مصلحة الشريحة المستفيدة من التأمين.