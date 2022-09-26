الحكومية استقالة مدير «التأمينات».. و3 من نوابه

الأولى

تقدم المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان باستقالته الى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد كما تقدّم ثلاثة من نوابه من بين اربعة باستقالاتهم وهم رائد النصف وخالد الفضالة وايمان الأحمد.

وتأتي تلك الاستقالات في ظل السعي الحكومي الجاد نحو ضخ دماء جديدة في عدد من المؤسسات الحكومية والعمل على استكمال مسيرة الانجاز التي تحققت بتلك المؤسسات وفق رؤية حكومية توازن بين متطلبات الوضع الراهن محلياً والأوضاع الاقليمية والدولية المتغيرة.

ولفتت مصادر متابعة الى ان استقالات مجالس الادارات تأتي وفق توجيهات حكومية بأن يقوم كل وزير باتخاذ اجراءات انهاء الادارات ومجالس الأمناء في كل الهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة له بالتزامن مع تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن التشكيل المقترح لهذه المجالس. وتتسق تلك الاجراءات مع التوجيهات الصادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد بضرورة مراجعة وتقييم اداء كل القياديين وأعضاء مجالس الادارات ومجالس الأمناء بالدولة وانهاء جميع المراسيم الصادرة بتشكيل مجالس الادارات الحالية حتى يتسنى بناء مرحلة جديدة تحقق اهداف وتطلعات القيادة السياسية.