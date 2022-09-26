الإثنين 26 سبتمبر 2022 ,1 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
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