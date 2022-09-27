العراق: تحالف يجمع «كل القوى» باستثناء الصدريين

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: تستعد القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية باستثناء التيار الصدري للاعلان عن «تحالف لادارة الدولة» واستئناف انعقاد جلسات البرلمان المعطلة منذ اشهر وصولا الى اختيار رئيس للبلاد وترشيح رئيس للحكومة. وقال مصدر عراقي مطلع ان اتفاقا قد تم بين القوى السياسية الرئيسية العراقية على تشكيل تحالف باسم «ائتلاف ادارة الدولة» يضم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران والحزبين الكرديين الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني والوطني برئاسة بافل طالباني والقوى السنية في تحالفي السيادة وعزم فيما يستثني التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تتجه الانظار حاليا الى موقفه من التحالف الجديد. وقال المصدر لوكالة «العراقية الوطنية» امس ان جميع الكتل المنضوية في «ائتلاف ادارة الدولة» قد وقعت وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء الصدريين. واوضح انه لم يتم التفاوض مع التيار الصدري وليس هنالك من لجنة للتفاوض معه لرفضه استقبال اي وفد سياسي بعد اعلان زعيمه الصدر سحب نوابه من البرلمان واعتزال العمل السياسي في الوقت الحالي.

واشار المصدر الى ان هذه القوى اتفقت على عقد جلسة مجلس النواب اليوم بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث تم تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأوضح ان مرشح الاطار هو محمد شياع السوداني، مشيرا الى ان الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط وكذلك قانون النفط والغاز والغاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن اضافة الى موضوع عودة النازحين والتعهد باعادتهم الى مناطقهم الاصلية بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد.

واضاف ان الوثيقة تضمنت رغبة الكتل السنية باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن باعتبار ان مهامهم ليست داخلها. وبين انه سيتم تعديل قانون الانتخابات على ان تجرى الانتخابات بعد عام من التعديل.

وأفاد أحد قياديي تيار «الحكمة» بتغريدة على حسابه في تويتر أن ورقة الاتفاق النهائي حُسمت، و«وقع عليها قادة الإطار و الكورد وتحالف السيادة، بعد جولات تفاوضية متعددة، لم يحضر فيها ممثل عن الصدر». كما أشار مرتضى جواد، إلى أن أهم ما جاء في تلك الورقة أو الاتفاق «حفظ التوازن والشراكة والتوافق»

وبحسب موقع «ايلاف» الاخباري فقد اكدت الوثيقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات. كما سيتم اصدار قانون العفو العام ويستثنى منه من عمل مع التنظيمات الارهابية.

ويأتي هذا الحراك فيما تم السبت توزيع منشورات في بغداد تدعو للتحشيد لتظاهرات في العاصمة ومحافظات الجنوب والوسط السبت المقبل احياء للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العراق في الاول من اكتوبر عام 2019 واسقطت حكومته السابقة.

