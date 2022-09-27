لبنان يتوقع «عرضاً خطياً» لترسيم الحدود البحرية

عربيات ودوليات

بيروت- القدس المحتلة – الوكالات: أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان صباح امس أنها تتوقع تلقي عرض خطي من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال إلياس أبو صعب نائب رئيس البرلمان أن الوسيط الأميركي سيرسل عرضا خطيا قبل نهاية الأسبوع وذلك بعد لقاء أبو صعب بالرئيس ميشال عون، حيث أطلعه على آخر تطورات الملف عقب عودته من نيويورك.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد صرح خلال مقابلة مع مجلة «مونيتور» قبل يومين بأن الوساطة الأميركية ساعدت في الدفع باتجاه إتمام الترسيم، مضيفا أنه ما تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وأن الحل النهائي لم ينجز بعد.

الى ذلك عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعا أمنيا بشأن إنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان، وفي ظل تهديدات حزب الله باستهدافه. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها الإلكتروني، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ومسؤولين أمنيين وخبراء في الطاقة كانوا من بين الحاضرين. ووفق المصدر ذاته يناقش المسؤولون الوضع التشغيلي لمنصة كاريش، والتحضير لمنع هجمات حزب الله المحتملة مع بدء الإنتاج المتوقع للغاز.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في بيان أصدره مكتبه قبل اسبوع أن بلاده سوف تستخرج الغاز من حقل كاريش، سواء عبر اتفاق مع لبنان أو من دونه. وكان حزب الله اللبناني قد هدد بـ«قطع» أيدي إسرائيل إذا استغلت حقل كاريش البحري ما لم يحصل لبنان على حقوقه.

ورد غانتس بتحذير من أن أي هجوم على أصول الغاز الخاصة بإسرائيل قد يشعل حربا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر يوليو الماضي عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله صوب حقل كاريش.

يقع حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد حوالي 75 كيلومترا عن ساحل حيفا. ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن الحقل يبعد نحو 4 كيلومترات فقط عن حدودها مع إسرائيل، وتحديدا في البلوك رقم 8، و7 كيلومترات عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية. وتقدر مساحة حقل كاريش بنحو 150 كيلومترا مربعا، كما يقدر حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي في الحقل بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الاحتياطات يتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني قدم مكعب.

