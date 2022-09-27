تحالف يمين متطرف يقود إيطاليا.. إلى المجهول

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روما – الوكالات: اتخذت إيطاليا منعطفا حادا نحو اليمين امس بفوز الحزب الشعبوي الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في الانتخابات العامة، ما يفتح الباب للمرأة التي أبدت في الماضي إعجابها بموسوليني لتكون أول رئيسة للوزراء في تاريخ البلد.

وفاز حزب ميلوني «فراتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) الذي له جذور فاشية جديدة، بـ26% من الأصوات في انتخابات الأحد وفق نتائج جزئية. وتقود ميلوني ائتلافا يتوقع أن يفوز بغالبية مقاعد البرلمان ويؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويمثل نجاحها تغييرا هائلا في إيطاليا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد أسابيع فقط من انتصار اليمين المتطرف في الانتخابات في السويد.

وكتبت صحيفة «ريبوبليكا» اليومية في عنوانها الرئيسي «ميلوني تظفر بإيطاليا» بينما قال ستيفانو فولي في افتتاحيتها إن إيطاليا «تستيقظ هذا الصباح وقد تغيرت للغاية». وأضاف فولي «إنها المرة الأولى منذ عقود التي يتغير فيها الوجه السياسي للبلاد بشكل كامل. لانعرف حتى الآن ما إذا كان مصيرها في أوروبا قد تغير أيضا، لكن هذا السؤال هو الأول من بين العديد من الأسئلة» التي تواجه الإيطاليين الآن.

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني التي أجرت حملتها الانتخابية تحت شعار «الله الوطن العائلة»، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا رغم أن عملية تشكيل حكومة جديدة قد تستغرق أسابيع. ومع ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والحرب في أوكرانيا، سعت المرأة البالغة 45 عاما إلى طمأنة القلقين بشأن افتقارها إلى الخبرة وماضيها الراديكالي.

وقالت جورجيا ميلوني إن الناخبين بعثوا «برسالة واضحة» لدعم حزبها في قيادة الائتلاف اليميني إلى السلطة.

وسرعان ما جاءت تهاني حلفائها القوميين في أنحاء القارة، من رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافتسكي إلى حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا. لكن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس حذر من أن «الحركات الشعبوية تكبر دائما، لكنها تنتهي دائما بالطريقة نفسها- بكارثة». بدورها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن في تصريح لمحطة بي إف إم تي في «سنكون حريصين (مع) رئيس المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لايين) على أن تكون القيم المتعلقة بحقوق الإنسان..ولا سيما احترام الحق في الإجهاض، محترمة من الجميع».

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر خلال مؤتمر صحافي إن «إيطاليا بلد مؤيد للغاية لأوروبا ومواطنوها مؤيدون جدا لأوروبا ونفترض أن ذلك لن يتغير». أما المفوضية الأوروبية فقد أعربت على لسان المتحدث باسمها إريك مامر عن أملها في إقامة «تعاون بناء» مع الحكومة الإيطالية المقبلة.

