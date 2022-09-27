«IAEA» تطالب بوقف حرب أوكرانيا «قبل الكارثة»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن بدء مفاوضات بشأن إقامة «منطقة أمنية» حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية. وقال غروسي في كلمة له في افتتاح الدورة السنوية الـ 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ان الوضع الأمني حول المحطة «غير مقبول» داعيا إلى بذل جهود لحله. وقال «آمل أن أحمل أخبارا إيجابية عن تطور جيد وبالعلاقة مع ذلك نقوم بإنشاء منطقة محمية هناك (حول محطة زابوروجيا النووية)».

ومع تصاعد المخاوف الدولية من الحدود التي يمكن أن يبلغ الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره الثامن، شدد غروسي، على ضرورة إيقاف «الحرب بين الجانبين من أجل تفادي كارثة نووية». وأضاف أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة جاهزة للتشاور مع موسكو وكييف من أجل استقرار محيط محطة زابوريجيا النووية. وأكد أن الوكالة ستفعل ما في وسعها من أجل تفادي كارثة نووية في أوكرانيا.

في غضون ذلك رفعت عدة عواصم غربية درجة «اليقظة النووية» تحسبا لضربة نووية روسية ضد أوكرانيا وأكدت بيلاروسيا استعدادها لتجهيز الطائرات النووية، بينما دعت موسكو واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار التحذيرات. وأوردت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء أن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكاي قال إن كل الخيارات أمام بلاده متاحة، بما فيها تجهيز الطائرات النووية.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الدول الأعضاء في التكتل وجهت إليهم دعوة لحضور اجتماع مجموعة الاستجابة للأزمات اليوم لمناقشة المخاوف بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسؤولين غربيين أن العواصم الغربية رفعت درجة اليقظة والردع النووي، ووضعت خططا طارئة في حال مضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدما في تهديداته النووية ضد أوكرانيا. وقال مسؤولان غربيان للصحيفة إن الضربة النووية الروسية ضد أوكرانيا في حال تمت لن تؤدي على الأرجح إلى رد فعل مماثل لكنها ستؤدي إلى ردود فعل عسكرية تقليدية من الدول الغربية لمعاقبة موسكو وفق تعبير المسؤوليْن. وذكرت «فايننشال تايمز» أن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» نقلت رسالة بشكل خاص إلى موسكو بشأن رد الفعل في حال استخدام أسلحة نووية. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد تقارير تفيد بأن بلاده أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية.

من جهته قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة «إن بي سي» إن بلاده تعتزم أن تجعل روسيا تفهم بوضوح ما ستكون عليه العواقب إذا سلكت الطريق «المظلم» لاستخدام الأسلحة النووية، مشددا على أن هذه العواقب «ستكون كارثية».

في المقابل دعا رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس «الدوما» الروسي ليونيد سلوتسكي مسؤولي واشنطن للاطلاع على العقيدة النووية الروسية قبل إصدار التحذيرات إلى بلاده. وقال سلوتسكي، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي» الروسية، إنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الولايات المتحدة عن إمكانية استخدام موسكو أسلحة نووية في أوكرانيا «يجب أن يدرس المتخصصون الأميركيون العقيدة النووية الروسية بشكل أفضل قبل توجيه التحذيرات عبر وسائل الإعلام». ووفق خبراء عسكريين، فإن العقيدة القتالية النووية الروسية تعني اللجوء إلى التصعيد من أجل خفض تصعيد الخصم.

