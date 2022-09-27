«جيروزاليم بوست» تختار زيلينسكي اليهودي «الأكثر نفوذاً في العالم»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: اختارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باعتباره اليهودي الأكثر نفوذا في العالم لعام 2022. وقالت الصحيفة اليومية: «لا يوجد الكثير من القادة السياسيين الذين يجدون أنفسهم يترقون إلى وضع أيقوني، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح واحدا منهم هذا العام». وتضم القائمة 50 شخصا مؤثرا من جميع مناحي الحياة - من السياسيين إلى الفنانين إلى العلماء ورجال الأعمال. واحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لبيد ورئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن والمبعوث الأميركي إلى إسرائيل توم نيدز ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو المراكز الخمسة الأولى. وجاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المركز الثامن.