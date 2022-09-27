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عربيات ودوليات

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أغلبية الديموقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن لولاية ثانية


أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديموقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة «إيه بي سي نيوز»، أن 56 % من الديموقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديموقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة. وعند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47 % من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46 % أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.


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