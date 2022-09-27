الخطب الانتخابية.. جعجعة بلا برامج

آراء

تنقلت بين أكثر من خطبة انتخابية لعدد من المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2022 ووجدت صراخا وتهديدا ووعيدا تعقبها وعود خيالية وأحلام وردية وحياة فنتازية لكل من يعطي صوته لهذا المرشح أو ذاك، فمن وعود بزيادة الرواتب الى وعود بزيادة معاشات المتقاعدين، وأغلب هذه الوعود تلعب على وتر حاجة المواطن المالية بل ويفتخر المرشح بانه سيكون نائب خدمات للمواطن ملقيا عرض الحائط مصالح الوطن ومكتسباته والنهوض به وتقدمه واللحاق بركب الأمم المتقدمة.

إن العلاقة بين المرشح والمواطن والوطن علاقة تكاملية فلا يمكن ان يعيش المواطن في رفاهية بلا وطن قوي بدعائم اقتصادية متينة، لذا فان التفكير في مصلحة الوطن وبناء اقتصاده ومحاربة الفساد أولى واجدى من تحقيق مكتسبات شخصية زائلة.

لذا فإن الخطب الرنانة التي كانت تصدح ليل نهار الايام الماضية من اهم فنون الاتصال التي يمكن ان يمارسها المرشحون للانتخابات ويستطيعون من خلالها تغيير قناعات بعض الناخبين عبر تأثرهم بالكلمات المعبرة والجمل المنتقاة وحركات الجس المدروسة وليس اللعب على الخيالات والاوهام.

ورغم ان العديد من المرشحين انفقوا اموالا طائلة على الحملات الانتخابية والاعلانية إلا أنهم لم يعيروا اهتماما بمهارات الالقاء والعرض والتقديم التي تعد من عوامل القبول لدى الجمهور كونها تعبر عن شخصية المرشح وقدراته الخطابية وامكاناته الذاتية وبرامجهم الانتخابية الشاملة التي تخدم الوطن أولا ثم المواطن.

كما أن شحن الهمم والعواطف وتحريك الجوارح رغبة وتأثرا وسماعا لحديث المرشح بما يملك المرشح من مهارات الالقاء أو العرض لن يستطيع أن يغير من قناعات الناخب فعلى المرشح معرفة تشخيص الواقع الذي يعيشه ناخبوه لان ذلك سيتيح له اختيار العبارات والكلمات التي تحاكي همومهم وآلامهم وصولا الى نقطة الالتقاء معهم والى حجز بطاقة الدخول الى دائرته الانتخابية والتصويت له.

ان اعتقاد المرشح ان خبرته في الحياة ومؤهله العلمي وغير ذلك ستساعده على استمالة الجمهور بسهولة اضافة الى عدم الاعداد الجيد من المرشح والاهتمام بقضايا فرعية أدعى الى الفشل الذريع للمرشح.

لاشك ان اغلب البرامج الانتخابية متشابهة باعتبارها من صياغة الشركات الاعلانية لكن المهم هو قدرات المرشح ومهاراته وامكاناته التواصلية مع الجمهور وصدقه في وعوده.

إن الأمانة تستدعي منا جميعا أن نحسن الاختيار يوم الخميس المقبل فلا يجب أن تؤثر فينا الخطب الرنانة والوعود الخيالية والمصالح الشخصية فيجب علينا أن نضع مصلحة الكويت أولاً وأخيراً عند اختيارنا لمرشحينا.

