الاختيـار والخيـار

آراء

72 ساعة تفصلنا عن العرس الديموقراطي الكويتي يوم الخميس الموافق 29/9/2022م حتى يكون لنا ككويتيين الدور المهم في اختيار الـ 50 نائباً يمثلون الأمة لأربعة أعوام قادمة مع حكومة رقم الـ41 القادمة بعد اعلان نتائج الانتخابات، ولان الاختيار اليوم مهم للكويت ومستقبلها ومستقبل أبنائها واهل الكويت بيوم الخميس القادم امام 313 مواطنا من المرشحين لذا يجب علينا حسن الاختيار او سوف يكون وضعنا مثل الخيار، ولذا سوف نعرف الاختيار هو الخيارات المتاحة قد يعتقد الناس بأنهم مسؤولون عن نتيجة غير مقبولة ويجب أن يتم اختيار أفضل خيار مع وجود الكثير من الخيارات يمكن أن تكون مسؤولية العالم إذا كان هناك خيار واحد متاح وانتهى بخيبة أمل وتكون مسؤولية الفرد إذا كان هناك عدة خيارات والخيار الذي يجعل الشخص يشعر بخيبة أمل ومع ذلك فإن التحليل التجميعي للأدب على الاختيار الزائد يدعو إلى التساؤل، والواقع ان تأثير كثرة الخيارات هو الحد الأدنى في أحسن الأحوال وفي حين أنه من المتوقع بأن يكون من الأفضل إبقاء الخيارات مفتوحة فقد أظهرت الأبحاث بأن وجود فرصة لمراجعة قرارات المرء يجعل الأشخاص أقل رضا عن نتيجة القرار، أما الخيار هو ليس من الخضراوات وإنما يعتبر أحد أنواع الفاكهة بل أنه أيضا ينتمي لعائلة نبات القرع ويتعامل أغلب الناس مع الخيار على أنه من الخضراوات نظرا لأنه يدخل بشكل أساسي في صناعة الكثير من الأطعمة والسلطات وبالتالي لا يستوعب العقل أن الخيار من الممكن أن يكون فاكهة ولأن الخيار ينمو من الزهور وكذلك يحتوي على عدد كبير من البذور التي تسمح بأن يتم استخدامها لزراعة المزيد من نبات الخيار فتكون هذه الوظيفة هي السبب الرئيس لمعرفة الخيار فاكهة أم خضار الخيار والتأكيد على كونه من الفاكهة وليس الخضراوات من الناحية العلمية، والحين لأننا بأيام انتخابات فلزاما علينا نعرف امام مرشحين يفضل ان نختارهم ومرشحين مثل الخيار.

ولنبدأ في الاختيار ويجب ان يكون مرشحا ذا رؤية وخبرة عملية وفكر نير ومتطور حتى يصلح ان يكون مراقبا ومشرعا للكويت وأهلها ويعرف ان المستقبل يحتاج لنائب يعرف جيدا مدى المسؤولية التي عليه اتجاه الوطن والمواطن وان أداء المجالس السابقة جعل ارثا ثقيلا على النائب القادم بسبب سوء الأداء ونسيان هموم الوطن وهموم المواطن، والاختيار يجب ان ينصب على الصادق والمؤمن في مقدرات الوطن وقدرات المواطن حتى يعمل على تصحيح التركيبة السكانية وإصلاح التعليم وصلاح الطبابة وتطوير البلد والعمل وفق منظر النائب المراقب والمشرع والمتجاهل لمصالحة الشخصية او المذهبية والقبلية واضعا الله والوطن واهل الكويت امام عينه في كل يوم يصحو كنائب عن الامة، واما المرشح الذي يشبه الخيار هو الذي يكذب بكلامه ويحاول ان يصور نفسه الحمل الوديع الذي يبحث عن الصلاح والحق وواقعه يقول انه فاسد حتى النخاع وان الثراء الذي حل عليه من كبت امه وان التعالي الذي يوصله للطاووس الذي يتباهى بذيله الجميل ويتناسى قباحة ارجلة، والمرشح الخياري هو من يأخذ الدين على لسانه وكل افعاله وافعال من حوله بعيدة كل البعد عن الدين ونقدر ان نقول عنه اليوم انه مثل فاكهة الخيار التي مأخوذ عنها انها خضرة، ولدينا صورة أخرى من مرشح يتبعد الخيار هو من يعيش على موقف واحد يحسبه بطولي في موقف لا يحسد عليه كان فيه ويبحث عن المظلومية ويلقي عيوبه على الاخرين وكانه الذئب الذي هو براء من دم ابن يعقوب وحقيقته انه هو خيار من النوع الفاخر حيث اعتلى العديد من المناصب التي لم ينجز فيها شيئاً بل من فشل لفشل ومن اخفاق لإخفاق واليوم يعدي البطولة وهو ليس بطلا وهناك مرشح من اجود أنواع الخيار هو الذي لا يمشي خطوة واحدة إلا يبحث عن المقابل وطريقه طويل بطول شارع الحب وانه يدعي الحق وافعاله باطلة لكونها ذات استفادة خاصه جدا ومقابل مجزي يرضي طمعه لان من لم يشبع في صغره مستحيل يعرف معنى الشبع وهو كبير، والشواهد كثيرة ويصف الناس الكاشفين لحقيقته انهم جهلاء ويقول لهم سلام ولا يعلم ان المواطن الذي عرف حقيقته يقول له سلامات، ولهذا نقول الاختيار يجب ان يكون للصالح وليس للطالح من الخيار الذابل.

وبالختام نقول حسن الاختيار يقينا من خضرة الخيار واحذروا مرشحي الخيار لكونهم كثر بهذه الانتخابات تنفيذا لأوامر المعزب الصبي الذي لا يحب صلاح البلاد والعباد من باب انه حاقد على الكويت والكويتيين، والتمني على اهل الكويت اهلي ان يحسنوا الاختيار للمرشح المستحق ويتركوا مرشحي الخيار لان الإكثار من اكل فاكهة الخيار يؤدي إلى تنفخ البطن بلا فائدة الا ما ندر، والحين ما بقي كلام إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت واميرها وولي عهدها وشعبها من شر الأشرار ويبعد عن فاكهة الخيار ويزيد من حسن الاختيار، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو الرد المناسب لمن يطلب مقابل وهو مدين دين كبير لغيره؟ الجواب بالآية الكريمة رقم (63) من سورة الفرقان -بسم الله الرحمن الرحيم- «وَعِبَادُ الرَّحْمَ?نِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» -صدق الله العلي العظيم- والجاهل دائما متبجح بس انت خل الخبال عنك يا مواطن واعقل.

