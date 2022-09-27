كذب المنجمون

آراء

هل التاريخ يعيد نفسه؟

بوتن يعلن التعبئة العسكرية الجزئية ويهدد بحرب نووية ورئيس الصين يعلن الاستعداد للحرب وطائرة يوم القيامة الاميركية اقلعت لمراقبة الاجواء في حالة نشوب حرب نووية وروسيا ترسل القاذفة النووية البجعة البيضاء إلى ألاسكا والصين وروسيا تحذر رعاياها من السفر في شهري نوفمبر وديسمبر وأردوغان يتهم الغرب بتوريد أسلحة خردة لأوكرانيا والحكومات الغربية تستعد للمواجهة مع بوتن والدولار يرتفع بشكل كبير واسعار النفط والغاز فى صعود والعالم يدخل مرحلة ضبابية من الشك وعدم اليقين وعدم التصديق.

فهل سنشهد حربا عالمية ثالثة نووية؟ كما شهدنا الوباء العالمي لكورونا في عام 2020 الشبيه بوباء الانفلونزا الاسبانية ويشهد العالم احداثا مخيفة بتاريخ 29 من سبتمبر كما في مسلسل سمبسون الكرتوني وتصدق عبارة التاريخ يعيد نفسه.. أم أنها مجرد حرب إعلامية ليس إلا..

طبول الحرب تُقرع ويرتفع منسوب الادرنالين عالمياً في دول العالم.. وخاصةً أوروبا ومهما اختلفت تحليلات وآراء السياسين أتمنى ألا يتفقوا على أن الحرب العالمية الثالثة على الأبواب.

كفانا وإياكم شر الحروب وأنعم الله علينا بالأمن والسلام... في غموض وضبابية المشهد السياسي والعسكري.

ماهي استعدادات الساحة العربية والخليجية بالذات للمواجهة العالمية من ناحية استراتيجية وعسكرية واقتصادية وغذائية؟

ننتظر الاجابة على أرض الواقع.

يُقال بأن مبيعات كتاب نوستراداموس ارتفعت بشكل جنوني فهو الذي جمع تنبؤات مثيرة للجدل تعود لأكثر من 450 عاماً، حيث انه تضمن توقعات بوفاة ملكة بريطانيا في عام 2022 عن عمر 96 عاماً، ويحوي كتابه تنبؤات بالأحداث التي اعتقد أنها ستحدث في زمانه وإلى نهاية العالم الذي توقع أن تكون في عام 7379.

وقبل وفاة الملكة، كانت هناك اعتقادات بأن نوستراداموس قد تنبأ بالحرب في أوكرانيا، مع تلميحات غامضة بأن فرنسا قد تواجه «تهديداً من الشرق». وكتب المنجم الفرنسي: «الرأس الأزرق سيوقع الأذى بالرأس الأبيض بدرجة كبيرة، كما أن خير فرنسا لكليهما سيذهب هباء».

ما بين الحقيقة والخيال ننتظر.. وكذب المنجمون ولو صدقوا..

