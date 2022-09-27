آراء

الخطابة هي: توجيه الكلام لمجموعة من الجمهور من أجل الإفهام، أما أرسطو فقد عرّف فن الخطابة بأنّها قوة تتكلف الإقناع في واحد من الأشياء المفردة.

والخطابة تتطلب مهارات حتى تُحقق التأثير ويصل فيها الخطيب إلى الاقناع المنشود (مهارة إلقاء، مهارة لغوية، قوة شخصية وثقة بالنفس) والكثير من الامور التي يطول شرحها والتي يلجأ البعض لأخذ دورات فيها ليصبح متمكنا وذا تأثير في خُطبه.

ما نسمعه اليوم في المقار الانتخابية من خطب سياسية بين المرشحين لمجلس الامة (جميعهم بدون استثناء) لا يدل على اسلوب خطابة ولا أدنى معرفة بأسلوب الإلقاء، هو كلام مسترسل بفحوى قديم ومألوف ومفردات ضعيفة خطابة تفتقر إلى اللياقة في الاسلوب لا ترتقي لتصل إلى خطبة سياسية من اشخاص المفروض ان يكونوا مهيئين لان يصبحوا نوّابا في البرلمان.

ما نسمعه في المقار الانتخابية هو كلام يدعو للتحيز القبلي والاستفزاز وإظهار العداوة للمنافسين، وكُل مرشح يدلي بدلوه أمام الناخبين ليثبت لهم بالأدلة والبراهين بأن الحق معه، والبعض الكثير منهم ما زال متمسكاً برواسب الجاهلية من استخدام الصوت العالي وقصائد المدح الذي يغذي توجهاتهم القبلية بشكلٍ لافت دون وعيٍ منهم بخطورة هذا الأمر على المجتمع، فالمهم هو اصوات الناخبين للوصول إلى البرلمان، والبعض الاخر متصنع في حديثه ويستخدم الزخارف اللغوية والمصطلحات القانونية والفلسفية ويُكثر من حفظ المقولات وأبيات شِعر اللغة العربية الفُصحى ظناً منه بأنه بذلك سوف يكون مؤثراً.

لم نسمع من أي من المرشحين خطبة ترتكز على منطق ومضمون في اقتراح الآراء من أجل حل مختلف المشكلات وتُراعي حال السامعين وتقف على مكامن الخلل في الوضع القائم، لم نسمع مواضيع تمس أرض الواقع الذي نعيشه، لم نسمع العفوية في الطرح ولم نرَ البساطة في التقديم، المقار الانتخابية الان هي ساحات للمبارزة بأسلحة التُّهم والتهكم والمبايعات والتضخيم.

للأسف مازالت كلها شعارات، وما نسمعه اليوم هو امتداد لقديم سمعناه في السابق، لا جديد ولا تجدد ان الطلاقة والنظام المنطقي والصوت المرتفع وما شابه، اذا لم تستند على محتوى ومضمون مفيد تعتبر مجرد سطح زخرفي للخطابة.

«الخطابة ربيبة السلاح، تواكبه وتعوض عنه، وأحيانا كثيرة تشحذه وتحفزه وتقتحم ملاحم الدمار والتقتيل والمنكر وما إلى ذلك، مما ألف الناس دعوته بطولة ومجدا». إيليا الحاوي

