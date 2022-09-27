أطفالنا والألعاب الإلكترونية

آراء

أصبحت التكنولوجيا جزءا من حياتنا اليومية، ومن ثقافتنا المجتمعية، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أهم وسائل التواصل بين الناس، لسهولتها، ولسرعتها. إلا إنها تمتلك الكثير من السيئات، فالانفتاح الكبير، وسهولة الوصول لها، جعل أي فرد يمكن أن ينشر فيها دون رقابة، وأصبحت تؤثر في طبيعة وتفكير الأجيال، وتسبب مشاكل صحية ونفسية، مثل الانعزال، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وضعف الثقة بالنفس...

أثر الألعاب الإلكترونية في عقيدة وقيم الأطفال والمراهقين:

?حث الإسلام على الاهتمام بالأطفال، وكان الرسول (ص) القدوة لكل أب في كيفية معاملته لأطفاله، لكننا اليوم أصبحنا نواجه المخاطر عبر الألعاب الإلكترونية؛ لأنها لا تحترم القيم الإسلامية.

وهي في البداية كانت تعليمية، لكن التطور السريع جعلها جزءا من حياة الأطفال، فأصبحوا يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات، وأدخلت إلى عقولهم الكثير من المفاهيم المغلوطة بطريقة غير مباشرة.

المخاطر المحدقة في عقيدة وقيم الأطفال والمراهقين:

1- الشرك: عن طريق الألفاظ، أو وضع علامات لبعض الديانات، أو وضع طقوس لديانات مختلفة.

2- الاعتداء على الغير.

3- سرقة وقت الفرائض والدراسة.

4- الوعي الجنسي الخطأ.

5- إجبار المتابع للألعاب بالقيام بسلوكيات غير جيدة.

6- الأفعال الشاذة.

طرائق للحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين:

? الكثير من الأطفال والمراهقين يدخل إلى الإنترنت بغرض، فيقع في شركها، لذلك فإن اتباع أساليب وقائية أمر مهم، ومنها:

1- المناقشة.

2- تنظيم الوقت للأطفال.

3- المتابعة للأطفال.

6- إبراز أهمية وقت الأسرة.

7- توعية الطفل.

8- ذكر الله تعالى.

9-أن يكون الأبوان قدوة حسنة.

كما يجب على الجهات المختصة أن تعمل على مراقبة الألعاب الإلكترونية، ومناسبتها للمجتمع العربي والإسلامي، ولا ننس طبعا دور بيوت الدين من توعية المراهقين والأطفال والآباء.

