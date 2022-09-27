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دوليه

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كولوسيفسكي: لم أكن سعيداً في يوفنتوس


أشاد ديان كولوسيفسكي، نجم توتنهام الانكليزي، بحماس مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي. وقال كولوسيفسكي، في تصريح لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «لم أكن سعيداً في يوفنتوس، لذا كان الانضمام إلى توتنهام خياراً رائعاً بالنسبة لي. أنا سعيد جداً بالعمل تحت قيادة كونتي». وأضاف النجم السويدي: «صدقني، لم أر أي شخص في حياتي متحمساً مثل أنطونيو كونتي، إن كلماته تدخل القلب». يذكر أن كولوسيفسكي يلعب مع توتنهام منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من صفوف يوفنتوس، حتى الصيف المقبل. وخاض اللاعب السويدي 9 مباريات مع السبيرز هذا الموسم، حيث أحرز هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات حتى الآن.


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