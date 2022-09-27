إسبانيا والبرتغال في صراع الصدارة

دوليه

يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على منتخب البرتغال في ملعب «مونيسيبال» في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023. وستكون المباراة صراع مباشر على الصدارة والتأهل عن المجموعة، يحتل زملاء رونالدو المركز الأول بعشر نقاط، بفارق نقطتين عن الماتادور الوصيف.

وبذلك سيدخل المنتخب البرتغالي اللقاء ولديه فرصتا الفوز أو التعادل للتأهل، أما المنتخب الإسباني فلا بديل له عن الفوز للصعود.

وبعد ساعات من تلقيه هزيمة غير متوقعة أمام سويسرا خسر على إثرها صدارة المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، استأنف المنتخب الإسباني مرانه في المدينة الرياضية، ويضع نصب عينيه تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. وعاد الفريق إلى مقره الرئيسي في لاس روثاس، وما زال يحاول استيعاب ما حدث في ملعب لا روماريدا، بعدما خسر بهدفين لهدف. وخاض اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة سويسرا تدريبات استشفائية اول من امس. وفي غضون ذلك، خاض البدلاء وكذلك (داني كارفاخال ودييفو يورينتي) مرانا أكثر قوة استعداد للمواجهة الوشيكة مع البرتغال. وليس هناك وقت أمام لويس إنريكي لتجهيز منتخب لاروخا على أرض الملعب، وسيعتمد أكثر على الاجتماعات ومشاهدة مقاطع فيديو تحلل المنافس وتكشف نقاط الضعف التي يجب تحسينها. ومن بين البدلاء، لم يشارك يريمي بينو، الذي لعب كبديل في الشوط الثاني أمام سويسرا، مع المجموعة بنفس الوتيرة، بسبب شعوره بآلام طفيفة جعلته يتدرب مع معد بدنى. وشارك بقية اللاعبين في مران بالكرة في مساحات ضيقة والتصويب على المرمى لإحراز أهداف تمنح الفوز على البرتغال واقتناص صدارة المجموعة وتكرار التواجد في ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

وفي الجانب الأخر عاد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، البرتغالي جواو فيليكس، إلى تدريبات منتخب البرتغال تحت إمرة المدرب فرناندو سانتوس، بعد غيابه عن مباراة التشيك بسبب مشكلات بدنية. وقد يتمكن فيليكس من اللحاق بمواجهة إسبانيا المحورية، اليوم، والتي سيسعى فيها الفريقان للحصول على بطاقة التأهل، إلى نصف النهائي.

وتدرب فيليكس إلى جوار كل من: روي باتريسيو وجوزيه سا وجواو كانسيلو وتياغو دغالو ونونو مينديش وبالينيا وماتيوس نونيس وجواو ماريو وفيتينيا وبيدرو نيتو وريكاردو هورتا وديوغو غوتا وغونزالو راموس.

ولم يلعب أي من هؤلاء اللاعبين، ضمن التشكيل الأساسي للبرتغال في مباراة التشيك، التي فازت بها الأولى برباعية لتتصدر المجموعة، وتستغل خسارة إسبانيا أمام سويسرا (2-1). وتحتاج البرتغال إلى التعادل للتأهل، أما إسبانيا فلا بديل لديها سوى الانتصار.

