ديشامب يدافع عن لاعبيه

دوليه

دافع ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا عن نجومه بعد الخسارة أمام الدنمارك 0-2، في ختام مشوار الديوك بدوري أمم أوروبا. وقال ديشامب في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء «بالطبع الهزيمة ليست أمرا جيدا، خسرنا لأن منتخب الدنمارك كان أقوى وأفضل رغم أننا بدأنا بشكل جيد في أول 30 دقيقة». وأضاف مدرب الديوك «لا أتعامل مع الموقف بنظرة سوداء، لقد عانت العديد من المنتخبات الكبيرة، وما يحدث حاليا يذكرنا بما ينتظرنا بعد شهرين في كأس العالم، وأنه إذا تراجع مستوانا، سنجد صعوبات كبيرة». وتابع «لن أبحث عن أعذار، لكن الشيء المهم هو استعادة جميع لاعبينا في غضون شهرين».

واستطرد «كامافينغا لم يكن في حالة جيدة، وهذا وارد، فهو ولاعبون آخرون لم يكونوا معنا منذ فترة طويلة، وشاركوا بشكل أساسي، وما حدث سيفيدهم في المستقبل». وواصل «كذلك كيليان مبابي، قدم الكثير، فهو لاعب حاسم، ولكن لن يفعل كل شيء بمفرده، إنه أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا 90 دقيقة كاملة في غضون 3 أيام، لذا أنا لست قلقا بشأنه». وأكمل ديشامب «لن أقفز فرحا ببقاء فرنسا في المستوى الأول بفضل فوز كرواتيا، ولا أعتبره ميزة إيجابية، بل شر أهون». واستدرك «لكن هناك منتخبات أخرى كبيرة لم تتأهل بسبب تحقيق نتائج سلبية في يونيو، ولم يكن الأمر سهلا لتصحيح المسار في آخر جولتين».

