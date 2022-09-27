فيفا يتكفل بعلاج أراوخو

دوليه

أكد تقرير صحافي إسباني، أول من أمس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» هو من سيتحمل قيمة علاج الأوروغوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة.

وتعرض أراوخو (23 عاما) للإصابة في وتر العضلة المقربة الطويلة في الفخذ الأيمن، الجمعة، خلال تواجده مع منتخب بلاده.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، سيضطر فيفا لتعويض برشلونة عن إصابة أراوخو، وفقا للوائح المنصوص عليها والتي توضح أن لاعبي كرة القدم مشمولين برعاية الاتحاد الأهلي العضو في الاتحاد الدولي، خلال جميع المباريات والممارسات والدورات التدريبية والمباريات التدريبية والسفر والوقت الذي يقضيه بعيدا عن ناديه.

وأوضحت الصحيفة، أن حماية حق النادي في لاعبه تبدأ في اللحظة التي يبدأ فيها اللاعب الخروج من ناديه في طريقه للانضمام إلى منتخب بلاده، وتنتهي عند منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) من اليوم الذي يعود فيه إلى ناديه، أو بعد 48 ساعة من مغادرة فريقه الوطني. وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم تحديد التعويض على أساس راتب اللاعب، حيث يتكفل فيفا بدفع فاتورة علاج اللاعب، حتى يعود للتدريب مع ناديه.

