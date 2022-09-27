كاكا أنهى ماراثون برلين كاملاً

دوليه

أنهى نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا أول ماراثون كامل له بمسافة 42.195 كم أول من امس في العاصمة الألمانية برلين بالتزامن مع تحطيم العداء الكيني إيليود كيبتشوغي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون. وأكمل نجم ميلان وريال مدريد سابقاً البالغ من العمر (40 عاماً) والذي شارك باسمه الحقيقي ريكاردو ليتي المسافة بزمن 3:38:06. وكان الفائز بالكرة الذهبية عام 2007 قد حدد هدفاً له بالجري ماراثون برلين في أقل من 4 ساعات، وذلك في المؤتمر الصحافي قبل السباق: «أريد أن أجري في حوالي 3 ساعات و40 دقيقة، إذا شعرت بحالة جيدة فربما يمكنني فعل المزيد». وكان كاكا الذي شارك مع شقيقه رودريغو قد صرح أيضاً بأن والده الذي رقد في المستشفى لنحو 45 يوماً بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هو من ألهمه للجري في الماراثون.