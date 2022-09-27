يوفنتوس مهتم بأسينسيو وغريزمان

دوليه

أشارت تقارير إعلامية إسبانية وإيطالية أن يوفنتوس مهتم بضم لاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو ولاعب أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان. ويوفنتوس الذي يحتل حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي يفكر في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويضع نصب عينيه عدة أهداف من ضمها أسينسيو وغريزمان. كما يهتم الفريق الإيطالي بضم أليخاندرو غريمالدو وكريسيتان بوليسيتش، حيث يرى ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي لنادي السيدة العجوز أن هؤلاء اللاعبين يتناسبون مع أسلوب يوفنتوس وسيُسهمون في جلب النجاح للفريق الإيطالي.