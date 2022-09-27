روما يدرس تمديد عقد ماتيتش

دوليه

يدرس نادي روما، تمديد عقد لاعب وسطه الصربي نيمانيا ماتيتش، لمدة موسم آخر. وانضم ماتيتش (34 عاماً) لصفوف روما، في فترة الانتقالات الصيفية، قادماً من مان يونايتد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في أولد ترافورد. ووقع ماتيتش مع روما، لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم آخر، ويتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 4.2 مليون يورو. وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فمن المقرر أن ينتهي عقد ماتيتش مع روما في صيف 2023،، لكن عقده يتضمن بند تجديد تلقائيا لمدة عام واحد، ويتم تفعيله إذا ظهر في 19 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.