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دوليه

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انتصار ودي للأهلي على حساب أسوان


فاز الأهلي على أسوان بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اول من امس على ملعب السلام في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وتقدم لأسوان أحمد خالد في الشوط الأول فيما رد الأهلي بالتعادل عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة حرة مباشرة نفذها ببراعة وأضاف حسام حسن الهدف الثاني ليفوز الفريق الأحمر. وتعد ودية اليوم هي الثانية للأهلي في فترة الإعداد بعد مواجهة بتروجيت الأربعاء الماضي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف.ويلتقي الأهلي في الودية الثالثة مع طلائع الجيش في 29 من الشهر الجاري. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري في المباراة المقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل في تونس ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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