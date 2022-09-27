مباراة الهلال والقادسية

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تابعت مباراة اعتزال حارس مرمى القادسية والمنتخب نواف الخالدي وسعدت بالكثير من الامور الفنية والادارية التي صاحبت المباراة وياريت كل شهر ننظم مباراة اعتزال لبعض اللاعبين المتوقع اعتزالهم بنفس مستوى هذه المباراة والتي شرفنا فيها فريق الهلال السعودي بلاعبي الصف الثاني او الاحتياط بسبب انضمام الكثير من لاعبيه لمعسكر المنتخب السعودي للاعداد لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.. حيث استعان ايضا نادي القادسية بالكثير من نجوم الدوري الكويتي والتي كان لها الاثر في رقي مستوى المباراة بحضور جماهيري كويتي سعودي اختلطوا مع بعض والكل يشجع الكرة الجميلة وكان الهلال افضل فنيا طوال المباراة التي اهدر فيها الكثير من الفرص سواء بالقائمين او بالتسرع في التسجيل في حين كان افضل من لعب بفريق القادسية هم حراس المرمى الذين انقذوا القادسية من هزيمة كبيرة ولم يظهر الفريق متماسكا بسبب كثرة تغيير اللاعبين وعدم تفاهمهم مع بعض وكان التركيز على المهارات الخاصة لكل لاعب. واثني على ما قدمه الفريقان من مستوى متوسط لانه كان هجوميا وبدون حسابات فنية دفاعية فكان اللعب مفتوحا من الطرفين وظهرت بوادر ايجابية بأن مثل هذه المشاركات الكروية بين اللاعبين الكويتيين في مثل هذه المناسبات من شأنها ان تساعد على بناء منتخب جديد يمكنه المشاركة بكأس الخليج القادمة بالبصرة. ولكن لأكون واضحا في نقد شيء لم يكن ناجحا ولم يساعد على بهرجة الاحتفال وذلك باطفاء كشافات الستاد لتقديم اغنية في الظلام لا اعلم لماذا؟ وأن تأتي الاغنية بنفس توقيت اذان العشاء.. جعلني أستغرب ممن نظم حفله ما قبل بداية المباراة وهي امور بسيطة لا تحتاج لعلم ولكنها تحتاج الى ادارة؟ فهاردلك افتتاح ومبروك على نجاح المباراة والله يوفق حارسنا الغالي نواف الخالدي في حياته العملية اذا اراد ان يكمل مشواره الكروي بالتدريب او الادارة.. والله من وراء القصد.

