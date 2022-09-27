الشطي ويوسف تُوِّجا بلقب «تنس الناشئين»

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة الكويت الدولية السابعة عشرة للتنس للناشئين والناشئات (J5 ALZAHRA) التي أقيمت على ملاعب اتحاد اللعبة بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس بمشاركة 15 لاعبة من 9 دول و27 لاعباً من 11 دولة.

وحقق نجما المنتخب الوطني حسين الشطي ويعقوب يوسف المركز الأول والميدالية الذهبية للزوجي في البطولة، وذلك بعد تغلبهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون أميرشين كبادو (من إيران) وسيث ساديكوف (من جورجيا) بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بعد مباراة قوية وحماسية.

وفي بقية منافسات البطولة فاز بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال اللاعب هوغو سواريس (من فرنسا) ونال المركز الثاني اللاعب نوردال كلاوزن (من الدنمارك)، وفي مسابقة زوجي الناشئات أحرز المركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين مونيسا أشوربيكوفا (من أوزبكستان) وزميلتها ريناتا غاراييفا (من روسيا) وذهب المركز الثاني للثنائي المكون من اللاعبتين سرينيدي بالاجي (من الهند) وزميلتها ساهانا سانجيف (من الولايات المتحدة الأميركية)، وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة مونيسا أشوربيكوفا (من أوزبكستان) وبالمركز الثاني اللاعبة ساهانا سانجيف (من الولايات المتحدة).تأتي هذه البطولة ضمن أربع بطولات دولية للناشئين والناشئات بإشراف الاتحاد الدولي للعبة وتستمر حتى الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين. وبذلك يكون قد حصد كل من نجمي المنتخب الوطني حسين الشطي ويعقوب يوسف على عدد 9 نقاط للفردي و25 نقطة للزوجي في تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.

