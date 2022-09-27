ختام أنشطة «صيفنا في مدارسنا»

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اختتم الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي انشطة مهرجان «صيفنا في مدارسنا» والذي استمر على مدار 3 اشهر من خلال 5 العاب (سباحة بنين وبنات – كرة اليد بنين وبنات – كرة القدم العشبي بنين ) وشهدت مشاركة كبيرة من قبل اللاعبين واللاعبات، بعدما جاءت فكرة إنشاء مراكز الموهوبين، لتطوير مستوى اللاعبين المتميزين والبارزين خلال مراكز التدريب التي اقامها الاتحاد في المحافظات الست، مع توفير أفضل الطواقم التدريبية والادارية وتأتي أهميتها في تطوير اللاعبين في هذه السن، حيث نظمت اللجنة الفنية بالاتحاد المهرجان الختامي وتكريم المشاركين في الالعاب الخمس بعدما شارك ما يقارب 250 طالبا وطالبة. من جانبه، اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد المدرسي ان تنظيم مهرجان «صيفنا في مدارسنا» جاء في ظل الحرص على شغل أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية وتنفيذا لاستراتيجية الاتحاد 2021 – 2026 والتي حظيت بمباركة عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الذي لم يتوان لحظة في تسهيل مهمة الاتحاد لتطبيق الاستراتيجية، وقال: «ايمان الوزير المطيري بأهمية عودة الرياضة المدرسية سهل لنا الطريق بجانب ان الهيئة العامة للرياضة متمثلة في قطاع الرياضة للجميع لم تتأخر في دعم الاتحاد خلال الانشطة الصيفية وكانت النتائج متميزة بشهادة الجميع وكافة المتابعين». من جانبه اكد المحاضر الاسيوي والمدرب الوطني انور بوطيبان ان اكاديمية الموهوبين لكرة القدم شهدت تطويراً في اداء اللاعبين بعدما قدموا اداء متميزا خلال مراكز التدريب التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وقال: «اسهمت الاجهزة الفنية في دعم جوانب المهارات

والتكتيك الفردي والإعداد الذهني، وتعد فكرة إنشاء مراكز الموهوبين دعماً لأنشطة الاتحاد المدرسي من خلال صقل المواهب

وإعدادها لولادة جيل جديد للأندية المحلية وللمنتخبات الوطنية».

