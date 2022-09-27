المقارح: حدث «الهجن وكأس العالم» نقطة مضيئة

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أكد د.حزام المقارح أمين عام الاتحاد العربي لسباقات الهجن أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عقد أخيراً في الكويت مقر الاتحاد العربي جاء مثمرا للغاية، بحضور ممثلي عشر دول عربية من الاعضاء الذين يبلغ عددهم 13 دولة.

وقال المقارح: «أوجه الشكر الى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على احتضانها المقر والاجتماعات والحرص على نجاح مهمة الاتحاد العربي»، مضيفا ان هناك العديد من المحاور المهمة التي تمت مناقشاتها مثل تعديل النظام الاساسي للاتحاد،

وإعطاء الاتحاد العربي القوة الاعلامية اللازمة من خلال اصدار هوية بصرية جديدة متكاملة اسوة بكل المنظمات والمؤسسات المتقدمة، وانشاء الحسابات الاعلامية على السوشيال ميديا وتفعيل الموقع الرسمي للاتحاد.

وواصل امين الاتحاد العربي للهجن ان نشاط الدول العربية الاعضاء في الهجن ليس قاصرا على المنافسات، ولكن هناك اجماع على ان يكون لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد دور في الحدث الابرز الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط هذا العام والمتمثل في كأس العالم 2022 لكرة القدم الذي تستضيفه قطر لاول مرة في تاريخ المنطقة.

وتمنى المقارح ان تحرص كل الدول الاعضاء في المشاركة بهذه الفعالية التي تحمل عنوان «الهجن وكأس العالم» بكل قوة، وعدم تفويت هذه الفرصة التي لن تتكرر في تعريف العالم اجمع برياضة الهجن وثقافة اهلها، وتابع: «ستشهد فعالية (الهجن وكأس العالم) الكثير من المفاجآت السارة لكل الجماهير التي ستتواجد على ارض قطر، ولهذا فإن كل الاعضاء مطالبون بالمشاركة بأفضل مالديهم. وختم تصريحه قائلاً: «ستكون فعالية الهجن وكأس العالم نقطة مضيئة، ولن ينساها الجمهور، وسيتم الاعلان عن تفاصيلها كافة في الفترة القادمة من خلال مؤتمر صحافي».

بدوره قال عضو الاتحاد العربي لسباقات الهجن رئيس الجمعية التونسية للسباقات المهارية للهجن أحمد عبدالمولى ان الجمعية العمومية الطارئة شهدت تعديل النظام الأساسي للاتحاد، كما تم خلال مناقشة الفعالية التي سيعقدها الاتحاد على هامش كأس العالم 2022 لكرة القدم الذي سيقام في قطر والخاصة برياضة سباقات الهجن.

وتابع: «نعمل للارتقاء بمستوى هذه الرياضة من خلال الاتحاد العربي عبر المشاركات الإقليمية والدولية لتقديم أفضل ما لدينا على جميع المستويات». وزاد: «نسعى من خلال فعالية الاتحاد المقامة على هامش كأس العالم المقبل في الدوحة لإقامة قرية تراثية تشارك فيها جميع الدول وتقديم فعالياتها للتعريف برياضة الهجن لجميع المشاركين في كأس العالم والزوار.

من ناحيته اشاد عضو الاتحاد العربي لسباقات الهجن رئيس الاتحاد المغربي لسباقات الابل محمد أمين بالنتائج الجيدة للاجتماع والنقلة النوعية للاتحاد العربي بالقيادة الشابة للرئيس القطري عبدالله الكواري والامين العام د. حزام المقارح، إذ إن أولى ثمارها المشاركة المقررة للهجن العربية في بطولة كأس العالم قطر 2022 بدعم من لجنة المشاريع والارث المنظمة للمونديال.

واضاف أمين ان القيادة القطرية الجديدة للاتحاد تتميز برؤيتها الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل بدليل اطلاق الهوية البصرية للاتحاد وشعار الاتحاد الجديد وتدشين الموقع الالكتروني للاتحاد.

