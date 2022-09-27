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الشهاب ثاني كأس «بورشه»


أحرز متسابق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية أحمد الشهاب المركز الثاني في فئة (AM Amateur) الجولة السابعة من بطولة كأس سباق بورشه كاريرا المانيا التي استضافتها حلبة ساكسينرينج في ألمانيا ، بمشاركة 32 متسابقا من جميع دول العالم. وأعرب الشهاب وهو الكويتي والعربي الوحيد المشارك في هذا البطولة، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إن حلبة ساكسينرينج تشتهر بالمعنطفات الحادة مع صعود ونزول على هضاب الحلبة، الأمر الذي جعل السباق صعباً على كل السائقين، مضيفاً: «المنافسة كانت صعبة جداً على المركز الثاني، لكنني تمكنت في النهاية من الحصول على المركز الثاني».


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