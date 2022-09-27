مصر تواجه ليبيريا

دوليه

يخوض المنتخب المصري الودية الثانية في معسكره الحالي اليوم أمام ليبيريا استعدادا للاستحقاقات المقبلة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا. وكان الفراعنة قد خاضوا ودية يوم الجمعة الماضي أمام النجير وفازوا بثلاثية نظيفة. وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد من خوض مباراة ليبيريا. وجاء قرار المدرب بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر التي أحرز خلالها صلاح هدفين وسجل مصطفى محمد هدفا واحدا. كما قرر الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح ظهير الزمالك راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة. وكان ثنائي الزمالك محمود الونش وأحمد سيد زيزو قد غادرا المعسكر للمشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة إيليكت أول من أمس في دوري الأبطال. ومن المنتظر أن يمنح فيتوريا اليوم الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خاصة مع غياب بعض الأساسيين للحكم على مستواهم قبل المعسكرات المقبلة.