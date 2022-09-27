الزمالك كرَّر فوزه على إيليكت

دوليه

حسم الزمالك المصري تأهله لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على ضيفه إيليكت التشادي بنتيجة 2-0 على ستاد القاهرة الدولي اول من امس في لقاء الإياب للدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.سجل للزمالك أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء ومحمود حمدي الونش في الدقيقتين 71 و79 من عمر اللقاء. وكان الفريق المصري قد فاز بنفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي في الكاميرون التي استضافت المباراة بدلا من تشاد وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي. وتأهل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى دور الـ32 بالبطولة ليضرب موعدا مع فلامبو بطل بوروندي.وتأثر الزمالك كثيرا بالغيابات التي ضربت صفوفه سواء لرحيل عدد من اللاعبين عقب انتهاء الموسم أو عدم قيد الصفقات الجديدة وتواجد بعض اللاعبين مع منتخبات بلادهم وكذلك الإصابات.