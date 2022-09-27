كأس آسيا للصالات تنطلق اليوم

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تتجه الأنظار اليوم الى مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة ضاحية صباح السالم والتي تشهد حفل افتتاح وانطلاق منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستمر حتى 8 من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً وتعود الى منطقة غرب القارة للمرة الأولى بعد 10 أعوام.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار الكويت لاستضافة البطولة التي كانت مقررة في 2020 بدلاً من تركمانستان، قبل ان تتأجل لأكثر من مرة بسبب جائحة كوفيد-19 مع ابقاء حق الاستضافة للكويت الى ان استقر الأمر على اقامتها في سبتمبر واكتوبر 2022.

ويشهد اليوم الافتتاحي الظهور الأول لمنتخب الكويت الذي يستهل مشواره في كأس آسيا باختبار صعب عندما يلاقي عمان في الساعة 8:00 مساء ضمن المجموعة الأولى والتي تشهد لقاء آخر بين العراق وتايلند في الـ 5:00 مساء.

وضمن المجموعة الثانية يلتقي منتخبا اوزبكستان وتركمانستان في الـ 11:00 صباحاً، فيما يلعب البحرين وطاجيكستان في الـ 2:00 ظهراً.

ويتسلّح «الأزرق» بعاملي الأرض والجمهور امام العمانيين الذين يقدمون مستويات طيبة في الفترة الأخيرة والتي أوصلتهم الى الدور نصف النهائي من كأس غرب آسيا مايو الماضي، علماً بأن «الأزرق» توج بلقب هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويقود منتخب الكويت، المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، والذي يعول على خليط من عناصرالخبرة والشباب.

واختار «كاكاو» قائمة مكونة من 14 لاعباً لخوض البطولة هم: حمد حيات وعبدالرحمن الوادي وعبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن المسبحي وصالح الفاضل ويوسف الخليفة وعبداللطيف العباسي ومحمد الهزيم وحمد العوضي وأحمد الفارسي ونجيب علي وخالد أنور ومحمد الهزيم وعلي السيف.

واستعد «الأزرق» لمدة شهرين لهذه البطولة القارية المهمة عبر ثلاث محطات، كانت الأولى في الكويت وتوجه في الثانية إلى المجر، وأخيراً في إسبانيا، قبل العودة للبلاد الأسبوع الماضي، وخاض المنتخب في فترة الاعداد 7 مباريات تجريبية.

«كاكاو»: مواجهة عمان صعبة

أكد مدرب منتخب الكويت ريكاردو سوبرال «كاكاو» ان المجموعة الأولى للبطولة صعبة للغاية، مضيفا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في صباح أمس ان مواجهة المنتخب العماني في الجولة الافتتاحية للبطولة، لن تكون سهلة. وأشار إلى أن استعدادات «الأزرق» للبطولة جيدة للغاية، حيث خاض أربع مباريات أمام منتخبي اوزبكستان والمجر، ثم معسكر تدريبي في مدينة ملقا الإسبانية. وحث كاكاو الجماهير بمختلف ميولها بدعم ومساندة المنتخب في البطولة الآسيوية، موجها الشكر لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي على تقديم الدعم وتحفيزنا بشكل مستمر من أجل تحقيق الأفضل.

الفهدي: جئنا للتأهل

قال مدرب المنتخب العماني يونس الفهدي ان فريقه يتكون من عناصر شابة وأنه جاء إلى الكويت ليس لمجرد المشاركة في البطولة، وإنما للتأهل. وأشاد بمستوى «الأزرق» مؤكدا أنه من أفضل المنتخبات في آسيا، «لكن منتخب عمان قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمامه في مواجهتهما اليوم». ولفت الفهدي إلى أن فريقه استعد من خلال معسكر أقيم في تايلند، وواجه خلاله عدد من الأندية، وأنه سيرى ماذا سيقدم أمام المنتخبات في بطولة كأس آسيا. سيزار: تركيزنا على لقاء العراق شدد مدرب منتخب تايلند، الاسباني كارلوس سيزار، على أن التركيز في الوقت الحالي يقتصر فقط على مواجهة المنتخب العراقي في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وليس التأهل إلى الدور الثاني أو الفوز باللقب. واعرب سيزار عن تقديره واحترامه للمنتخب العراقي الذي يقوده أحد أفضل المدربين، مبينا انه، ومن وجهة نظره الشخصية، فإن المجموعة الأولى ليست الأصعب في البطولة لكن مستوى المنتخبات الأربعة متقارب. الشريعة: مجموعة الموت أكد مدرب منتخب العراق، الإيراني محمد ناظم الشريعة، ان المجموعة الأولى هي الأقوى في البطولة ويمكن وصفها بـ«مجموعة الموت»، خاصة وأن المباراة الافتتاحية ستكون مع منتخب تايلند الذي يعد من أقوى منتخبات القارة. وأضاف: «نشارك في البطولة من أجل الاستمتاع باللعبة، وكذلك الاستعداد لبطولة كأس العالم المقبلة». وأشاد الشريعة باستعدادات المنتخب العراقي الذي خاض معسكرين في اوزبكستان ولبنان، معربا عن سعادته بتواجده في المؤتمر الصحافي مع مدربين كبار. أحمدوف: لا يوجد منتخب سهل قال مدرب منتخب أوزبكستان باهودير أحمدوف ان البطولة تضم أفضل 16 منتخبًا في القارة، لذلك فكل المباريات صعبة ولا يوجد منتخب سهل، مضيفًا: «هدفنا الفوز في كل لقاء». وأعرب باهودير عن سعادته بالعودة إلى النهائيات بعد آخر مشاركة في العام 2018، متوجهاً بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الاستضافة. مارسيلينو: نستهدف الفوز الأول ذكر مدرب البحرين، البرازيلي مارسيلينو، أن تفكير الفريق ينصب حاليًا على المواجهة الافتتاحية أمام طاجيكستان، وقال: «لا شك أن كل المباريات قوية، هدفنا الفوز في المباراة الأولى، وسنبذل جهودنا لتحقيق ذلك». ولفت إلى أنه أخبر لاعبيه بان يستمتعوا باللعب ويقدموا أداءً يسعد الجماهير، قبل التفكير في النتيجة. وحيدوف: نرصد التأهل أكد مدرب طاجيكستان بايراف وحيدوف أن الهدف الذي يرصده هو التأهل إلى الدور المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من خلال الفوز في المباريات وأهمها المواجهة الأولى أمام البحرين. وأضاف: «نسعى لتقديم مباريات جيدة في البطولة وتجاوز الدور الأول»، معربًا عن امتنانه للجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. كاناييف: سنقدم كل ما لدينا تمنى مدرب تركمانستان غوفانش كاناييف أن يحالف فريقه التوفيق في المباراة الأولى أمام أوزبكستان، وقال: «سنواجه منتخبًا قويًا لكننا نسعى للفوز وننتظر المباراة لتقديم كل ما لدينا». وأضاف إنه سعيد ببلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ آخر مشاركة في 2012، لافتًا إلى أن الهدف الحالي للفريق بلوغ الدور الثاني للبطولة. حقوق النقل لـ «beIN sports» ستكون جميع مباريات كأس آسيا لكرة قدم الصالات منقولة على قناة «beIN sports AFC» والتي تمتلك حقوق الحصرية للبطولة وفق عقد مبرم مع الاتحاد الآسيوي للعبة.