القناعي: حفل الافتتاح من وحي البيئة الكويتية

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أكد الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم -مدير البطولة صلاح القناعي، أن جماهير كرة قدم الصالات ستكون على موعد من المتعة والإثارة ابتداء من اليوم الثلاثاء الذي يشهد انطلاق المنافسات، بمشاركة أقوى منتخبات القارة.

وقال: «عملت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية والإدارية هايف الديحاني، وجميع اللجان العاملة المنبثقة منها، على تنظيم بطولة استثنائية، بعد توفير كافة الإمكانيات لها، للخروج بها إلى بر الأمان، وتحقيق النجاح الذي يليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة البطولات على أرضها ووسط جماهيرها».

وأضاف: «تابع رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين الاستعدادات عن كثب، وعمل بجد من أجل تذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجه اللجنة المنظمة المحلية، وجاءت تعليماته للجميع بضرورة تقديم كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة».

ولفت القناعي إلى أن حفل الافتتاح سيشهد العديد من الفقرات المتنوعة، التي تعبر عن البيئة الكويتية، والتي ستحظى بإعجاب وتقدير الجميع.

وتابع: «سيحضر حفل الافتتاح معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأهلية بقارة آسيا، فضلا عن ممثلين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

ورحب القناعي بالمنتخبات المشاركة في بلدها الثاني الكويت، متمنيا التوفيق لها في البطولة، موجها الشكر لجميع وزارات الدولة، التي ساهمت بشكل كبير وفعال في الاستعدادات للتنظيم، وتقديم كل مافي استطاعتها من أجل تحقيق النجاح المأمول الذي يرضي طموح الجميع.

واختتم القناعي تصريحه مطالبا الجماهير بدعم ومساندة منتخب الكويت من مدرجات صالة الشيخ سعد العبد الله، مشددا على أن اللجنة المنظمة وضعت نصب أعينها ضرورة دخول وخروج الجماهير دون صعوبات تذكر.

