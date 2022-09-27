الحداد: 20 حكماً لإدارة المباريات 

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أعلن رئيس لجنة حكام البطولة، الكويتي محمد الحداد، ان الاتحاد الآسيوي للعبة قام بإعداد وتجهيز الحكام للمشاركة في البطولة منذ شهر يوليو الماضي، مضيفا أنه عقد أكثر من اجتماع معهم عبر برنامج «زوم» لإطلاعهم على آخر التعديلات التي أجريت على قوانين اللعبة.

وأشار الحداد إلى أن الاتحاد الآسيوي اختار 22 حكماً من الجنسين، تمت تصفيتهم إلى 20 حكما، للمشاركة في البطولة، وحكمين «احتياطيين».

وأوضح أن الحكام الذين سيديرون منافسات البطولة، من دول البحرين (3 حكام)، وإيران (3 حكام)، وتايلند (حكمان)، وأستراليا (حكمان)، وحكم واحد من كل من الكويت والإمارات وماليزيا ولبنان والصين وتايبيه وهونغ كونغ واليابان وأوزبكستان وفيتنام والعراق.

ولفت إلى أن مسؤول حكام البطولة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيكون السنغافوري دانيال وهناك 5 مقيِّمين للحكام، وهم الكويتي عادل الشطي، والماليزي بادرول هشام، والتركمانستاني فاديم براتوف، والفلبيني بارلاس، إضافة إلى الأسكتلندي اندرسون، والأخير سيقوم بتقطيع بعض لقطات المباريات وعرضها على المقيمين للاستفادة منها في المحاضرات، أما الماليزي أحمد خالد فسيكون مدرباً للياقة البدنية.

واعتبر الحداد أن مستوى الحكام في كرة قدم الصالات بالقارة الآسيوية «مرتفع جداً»، موضحا أن خمسة من الحكام المشاركين في البطولة أداروا العديد من المباريات في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في ليتوانيا، معربا عن ثقته بنجاح الحكام في مهمتهم.

