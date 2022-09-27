الهلال هزم القادسية في اعتزال الخالدي

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تغلب الهلال على القادسية 2-0 أول من أمس في مباراة اعتزال حارس الأصفر والمنتخب الوطني السابق نواف الخالدي التي أقيمت على ستاد جابر الدولي برعاية رئيس اتحاد الكرة السابق فواز الحساوي.

تقدم الهلال مبكراً عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق النيجيري أوديون إيغالو.

وقاد الأصفر في المباراة المدرب المخضرم محمد إبراهيم وشارك فيها عدد من نجوم الأندية الأخرى مثل علي خلف، وحميد القلاف، وبدر الصعنون، وبندر السلامة، وفهد العنزي، وجمعة عبود، وفيصل عجب.

ورغم أن الهلال خاض المباراة دون لاعبيه الدوليين المنضمين إلى المنتخب إلا أن الفريق ضم نجومه المحترفين أمثال فييتو وإيغالو وبيريرا وميشيل.

ويملك الخالدي سجلاً رائعاً مع القادسية منذ انتقاله إليه من خيطان في العام 2001، فحقق معه 32 لقباً، منها 9 بطولات دوري، و7 كأس الأمير، ومثلها كأس ولي العهد، و4 كأس السوبر، بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الآسيوي، ولقب كأس الأندية الخليجية، إلى جانب لقبين لمسابقة كأس الخرافي، ولقباً واحداً لكأس الاتحاد. ومثل الخالدي الأزرق في 103 مباريات وتوج معه بلقب «خليجي 20» في اليمن العام 2010.

