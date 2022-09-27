الكويت والأفريقي على «ثالث اليد العربية»

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خسر الكويت أمام الزمالك المصري 25-31 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في نصف نهائي البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد التي تختتم اليوم في تونس والمؤهلة إلى بطولة «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل، فيما فاز الترجي التونسي على مواطنه الافريقي 28-22 في نصف النهائي الآخر. وسيلتقي اليوم في نهائي البطولة الزمالك مع الترجي، في حين يلعب الأبيض مع الافريقي على المركزين الثالث والرابع.

وتفوق الزمالك على الكويت منذ بداية اللقاء رغم محاولات لاعبي الأبيض بمراقبة مفاتيح اللعب في الفريق المصري، إلا أن الزمالك تمكن من اخذ الافضلية بفضل خبرة لاعبيه لينهي الشوط الأول لصالحه 14-10.

وحاول الكويت في الشوط الثاني العودة إلى اللقاء وتمكن من تقليص الفارق لكنه اصطدم بقوة الزمالك الذي عرف كيف يسير المباراة لصالحه إذ سرعان ما عاود السيطرة على مجريات اللعب وبدأ برفع الفارق وسط محاولات جاهدة من الكويت للوقوف نداً بوجه خصمه. وتمكن الفريق المصري بطل أفريقيا من حسم اللقاء لصالحه بفارق 6 أهداف ليبلغ النهائي بجدارة واستحقاق.

ويأمل مدرب الأبيض بطل آسيا والذي قدم مستويات لا بأس بها في البطولة أن يتمكن من الفوز في لقاء اليوم وتحقيق الميدالية البرونزية.

وفي المباراة الثانية تمكن الترجي من هزيمة الافريقي ليضرب موعداً مع الزمالك في نهائي أفريقي خالص. وعبّر المصري باسم السبكي، المدير الفني للترجي عن سعادته الكبيرة بترشح فريقه لنهائي البطولة.

وقال السبكي في تصريح للصحافيين بعد نهاية المباراة: «أنا سعيد لهذا الجمهور الكبير الذي جاء لتشجيعنا ومساندتنا، لم نخذله، أهديناه ورقة العبور وسنحرص على أن نهديه اللقب».

